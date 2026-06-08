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Le Real Madrid a-t-il un jour envisagé de recruter Lionel Messi pour le faire jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo ? Un ancien président du club explique en quoi ce transfert, qui aurait réuni les deux plus grands joueurs de l’histoire, était « impossible »
Le rêve du duo parfait
C’est sous l’ère de Ramón Calderón que Cristiano Ronaldo a rejoint le Real Madrid en 2009. Le club merengue a alors établi un nouveau record mondial en versant 80 millions de livres sterling (environ 107 millions de dollars) à Manchester United pour s’offrir le Ballon d’Or portugais. Si Ronaldo constituait la cible prioritaire des Madrilènes, l’ombre de son éternel rival, Lionel Messi, dominait déjà le football espagnol durant son passage historique au FC Barcelone.
Calderon a même admis avoir rêvé de réunir les deux hommes sous le même maillot, un scénario qui aurait représenté l’apogée sportive. Mais dans les faits, une telle union demeurait quasi impossible, tant la rivalité historique entre les deux géants espagnols est profonde.
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Pourquoi le transfert de Messi à Madrid était impossible
Évoquant la possibilité d’un transfert sensationnel du maestro argentin, Calderón s’est montré franc quant aux obstacles existants. Les liens politiques et affectifs avec la Catalogne faisaient que toute tentative de la part de Madrid aurait été immédiatement rejetée, maintenant ainsi les deux icônes dans des camps opposés tout au long de leurs années de gloire.
« J’aurais adoré, mais c’était impossible car Messi était à Barcelone et ils ne l’auraient jamais laissé partir à moins qu’il n’en prenne l’initiative, comme Cristiano l’a fait à Manchester United », a déclaré Calderon à A BOLA. « Mais il était heureux au Barça et il n’y avait donc aucune possibilité. C’était dommage, car réunir les deux meilleurs joueurs du monde dans la même équipe aurait été fantastique. »
Le feuilleton du transfert de Ronaldo
Alors que Messi restait hors de portée, la quête de Ronaldo s’est transformée en une saga épuisante étalée sur plusieurs saisons. Calderon assure que ce transfert est avant tout l’œuvre de la stature du club plutôt que de ses talents de négociateur, soulignant que l’attaquant était déterminé à quitter Old Trafford pour le Bernabéu malgré la résistance de Sir Alex Ferguson.
« Nous avons négocié pendant deux ans. Manchester United, naturellement, ne voulait pas le laisser partir, mais le joueur voulait partir », explique Calderon. « Tout le monde sait que des joueurs comme Cristiano finissent toujours par aller là où ils veulent aller ; il est impossible de les retenir contre leur gré. J’insiste : j’étais là et, comme n’importe quel dirigeant l’aurait fait, j’ai saisi l’occasion. À l’époque, il était, avec Messi, le meilleur joueur du monde, donc la décision la plus logique était de saisir cette opportunité à deux mains. »
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Le départ tumultueux et la vie après Madrid
Malgré les succès retentissants de Ronaldo sous le maillot blanc, Calderón considère que son départ en 2018 a constitué une erreur pour toutes les parties. Les relations entre la star portugaise et le président en exercice Florentino Pérez se sont progressivement dégradées, conduisant à un transfert record à la Juventus où il n’a pu rééditer les exploits accomplis en Espagne.
« Je pense que c’était une erreur des deux côtés », a conclu Calderon. « Il est certain que la relation n’était pas bonne dès le départ, puis, avec le temps, elle s’est détériorée vers la fin de son séjour ici. Je suis convaincu que le président pensait qu’aucun club ne paierait 100 millions d’euros, mais un club était bel et bien prêt à le faire, et il n’a alors eu d’autre choix que d’accepter le départ du joueur. Ce dernier ne s’est jamais vraiment adapté ailleurs qu’au Real Madrid, ce qui a été difficile pour le club, car il est impossible de trouver quelqu’un comme Cristiano. »