Le Real Madrid a-t-il un jour envisagé de recruter Lionel Messi pour le faire jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo ? Un ancien président du club explique en quoi ce transfert, qui aurait réuni les deux plus grands joueurs de l’histoire, était « impossible »

C’est sous l’ère de Ramón Calderón que Cristiano Ronaldo a rejoint le Real Madrid en 2009. Le club merengue a alors établi un nouveau record mondial en versant 80 millions de livres sterling (environ 107 millions de dollars) à Manchester United pour s’offrir le Ballon d’Or portugais. Si Ronaldo constituait la cible prioritaire des Madrilènes, l’ombre de son éternel rival, Lionel Messi, dominait déjà le football espagnol durant son passage historique au FC Barcelone.

Calderon a même admis avoir rêvé de réunir les deux hommes sous le même maillot, un scénario qui aurait représenté l’apogée sportive. Mais dans les faits, une telle union demeurait quasi impossible, tant la rivalité historique entre les deux géants espagnols est profonde.