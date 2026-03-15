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Le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle concernant Kylian Mbappé avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City
Mbappé reprend l'entraînement avec le groupe
Selon Marca, le Français a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement aux côtés de ses coéquipiers, ce qui laisse espérer qu'il pourrait être aligné en milieu de semaine contre l'équipe de Pep Guardiola. À moins d'un contretemps de dernière minute lors des derniers préparatifs en Espagne, Mbappé semble pratiquement assuré d'être de la partie pour le déplacement à Manchester, alors que le Real cherche à se qualifier pour les quarts de finale.
- Carreras
Carreras devrait faire son retour pour le déplacement à l'Etihad
Mbappé n'est pas le seul joueur à offrir un coup de pouce à Álvaro Arbeloa pour la composition de son équipe. Carreras a également fait des progrès significatifs dans sa convalescence, ayant participé à une partie de l'entraînement collectif dimanche. Le staff technique se montre optimiste quant à sa disponibilité et s'attend à ce qu'il figure sur la liste des joueurs convoqués pour le match décisif à l'Etihad Stadium.
Le défenseur doit participer à une dernière séance d'entraînement lundi après-midi sur le sol anglais. S'il sort indemne de cette séance, il offrira à Arbeloa une flexibilité tactique indispensable face à une équipe de Manchester City connue pour sa pression offensive incessante sous la houlette de Pep Guardiola.
Les inquiétudes défensives persistent pour les Blancos
Si les nouvelles sont encourageantes en attaque, la vague de blessures en défense continue de causer des maux de tête au staff technique. Raul Asencio, qui souffre d’une gêne au mollet, reste très incertain pour le déplacement à Manchester et ne devrait pas être aligné. Ferland Mendy est également de nouveau forfait en raison d’une blessure musculaire.
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Le Real Madrid, favori pour se qualifier
Le Real Madrid partira favori pour se qualifier après avoir remporté le match aller 3-0 au Santiago Bernabéu. Arbeloa sait que le travail n'est encore qu'à moitié fait, mais il attend avec impatience le match retour. Il a déclaré aux journalistes : « C'est vrai. Ça ne sera pas facile, mais je suis sûr, comme je le dis toujours, que ce sera l'une de ces soirées de Ligue des champions que nous aimons tant. Ce sera merveilleux. »
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