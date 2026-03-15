Mbappé n'est pas le seul joueur à offrir un coup de pouce à Álvaro Arbeloa pour la composition de son équipe. Carreras a également fait des progrès significatifs dans sa convalescence, ayant participé à une partie de l'entraînement collectif dimanche. Le staff technique se montre optimiste quant à sa disponibilité et s'attend à ce qu'il figure sur la liste des joueurs convoqués pour le match décisif à l'Etihad Stadium.

Le défenseur doit participer à une dernière séance d'entraînement lundi après-midi sur le sol anglais. S'il sort indemne de cette séance, il offrira à Arbeloa une flexibilité tactique indispensable face à une équipe de Manchester City connue pour sa pression offensive incessante sous la houlette de Pep Guardiola.