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Le Real Madrid a publié un communiqué officiel après la altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni à l’entraînement, confirmant par ailleurs une blessure préoccupante
Une procédure disciplinaire interne a été engagée.
Dans un communiqué bref mais ferme, le Real a confirmé avoir décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs. Le communiqué officiel stipule : « Le Real Madrid C. F. annonce qu’à la suite des incidents survenus ce matin lors de la séance d’entraînement de l’équipe première, il a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Le club communiquera des informations sur l’issue de ces deux procédures une fois que les procédures internes correspondantes auront été menées à bien. »
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Un affrontement physique a entraîné une hospitalisation.
La tension entre les deux hommes aurait atteint son paroxysme jeudi, lors d’une séance d’entraînement à Valdebebas. Le conflit, né d’un désaccord lors de la séance de la veille, témoigne d’un fossé grandissant entre les deux stars, selon The Athletic.
La violence de l’affrontement a entraîné une intervention médicale : Valverde, après une chute lors de l’altercation, a reçu un coup à la tête et a été transporté à l’hôpital pour des examens après avoir heurté une table. Rentré chez lui depuis, le milieu uruguayen laisse toutefois la direction du club profondément préoccupée par la discipline interne.
Valverde souffre d’un traumatisme crânien
Le Real Madrid a diffusé un communiqué séparé pour faire le point sur l’état de santé de Valverde. On y lit : « À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du club sur notre joueur Fede Valverde, un traumatisme crânio-cérébral a été diagnostiqué. Valverde est à son domicile, dans un état satisfaisant, et devra observer un repos de 10 à 14 jours, conformément aux protocoles médicaux prévus pour ce type de lésion. »
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Le chaos règne avant un Clásico décisif
Cette explosion interne tombe au pire moment pour les Blancos. Le Real Madrid se prépare pour un clasico décisif contre le FC Barcelone, qui pourrait sceller le titre de champion. Un simple match nul dimanche suffirait aux Catalans pour être couronnés, et cette division interne est la dernière chose dont l’entraîneur Álvaro Arbeloa a besoin en pleine préparation tactique.
Valverde, toujours en convalescence, est d’ores et déjà forfait pour le déplacement au Camp Nou, et l’on ignore encore si une décision définitive sera rendue avant la rencontre concernant une éventuelle suspension du joueur et de Tchouameni.