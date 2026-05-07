La tension entre les deux hommes aurait atteint son paroxysme jeudi, lors d’une séance d’entraînement à Valdebebas. Le conflit, né d’un désaccord lors de la séance de la veille, témoigne d’un fossé grandissant entre les deux stars, selon The Athletic.

La violence de l’affrontement a entraîné une intervention médicale : Valverde, après une chute lors de l’altercation, a reçu un coup à la tête et a été transporté à l’hôpital pour des examens après avoir heurté une table. Rentré chez lui depuis, le milieu uruguayen laisse toutefois la direction du club profondément préoccupée par la discipline interne.



