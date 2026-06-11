Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid a officialisé une offre de transfert pour Bernardo Silva, et José Mourinho « pousserait » pour recruter l’icône de Manchester City avant le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid
José Mourinho mène l’assaut du Real Madrid
Le Real Madrid a officiellement lancé les hostilités pour s’attacher les services de Silva, en soumettant une offre formelle au joueur de 31 ans, fraîchement libéré de son contrat avec Manchester City. Cette démarche est directement inspirée par l’influence de Mourinho, futur entraîneur madrilène et compatriote portugais, qui admire de longue date le milieu de terrain et œuvre activement pour le voir débarquer au Santiago Bernabéu dans le cadre de la refonte de son effectif.
Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les discussions entre le club merengue et le milieu de terrain sont désormais avancées. Ce rebondissement surprenant relance une saga que beaucoup croyaient déjà orientée vers Barcelone, mais l’attrait de travailler sous les ordres de Mourinho et de rejoindre le géant espagnol complique la décision finale du meneur de jeu.
- Getty Images Sport
L'avance de longue date de Barcelone est menacée
Pendant des mois, Barcelone semblait la destination la plus probable pour Silva. Le FC Barcelone aurait trouvé un accord de principe pour recruter le capitaine sortant de Manchester City plus tôt cette année, le joueur ayant accepté une baisse de salaire substantielle pour faciliter son arrivée au Camp Nou. Cependant, l’entrée officielle du Real Madrid dans la course a bouleversé la donne et remis en question la position de favori du Barça.
L’agent de Silva, Jorge Mendes, avait prévenu que le joueur prendrait son temps avant de s’engager dans un nouveau projet ; l’intervention de Florentino Pérez a donc relancé la bataille entre les deux rivaux du Clásico. Si l’Atlético de Madrid suit toujours le dossier en coulisses et que Galatasaray aurait proposé un contrat de trois ans plus rémunérateur, le choix final semble désormais se limiter aux deux géants de la Liga.
L’ère se clôt à City
À 31 ans, il quitte l’Etihad Stadium en véritable légende du club après neuf saisons triomphantes sous les ordres de Pep Guardiola. Son palmarès compte six titres de Premier League et une Ligue des champions, portant à 20 son total de trophées majeurs.
Le milieu de terrain a confirmé la semaine dernière ne pas encore avoir choisi son futur club, précisant qu’il attendrait la fin de la Coupe du monde 2026 pour rejoindre un endroit « où l’on m’aime vraiment ».
- Getty Images
Une décision est attendue à l’issue de la Coupe du monde.
Silva se concentre actuellement sur sa mission de représenter le Portugal à la Coupe du monde en Amérique du Nord, et il a clairement indiqué qu’il ne laisserait pas les aléas liés à son club affecter ses performances sur la scène internationale. Mendes a confirmé au début du mois que son client ne se prononcerait sur son avenir qu’après la Coupe du monde, ce qui laisse présager de nouveaux rebondissements dans cette saga de transfert.