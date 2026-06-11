Le Real Madrid a officiellement lancé les hostilités pour s’attacher les services de Silva, en soumettant une offre formelle au joueur de 31 ans, fraîchement libéré de son contrat avec Manchester City. Cette démarche est directement inspirée par l’influence de Mourinho, futur entraîneur madrilène et compatriote portugais, qui admire de longue date le milieu de terrain et œuvre activement pour le voir débarquer au Santiago Bernabéu dans le cadre de la refonte de son effectif.

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les discussions entre le club merengue et le milieu de terrain sont désormais avancées. Ce rebondissement surprenant relance une saga que beaucoup croyaient déjà orientée vers Barcelone, mais l’attrait de travailler sous les ordres de Mourinho et de rejoindre le géant espagnol complique la décision finale du meneur de jeu.