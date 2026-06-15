Le Real Madrid a officialisé son troisième recrutement de l’été, après ceux de Konaté et Dumfries. Le club merengue a également nommé José Mourinho au poste d’entraîneur et trouvé un accord avec l’ex-Citizen Bernardo Silva, préféré à l’Atlético Madrid et au FC Barcelone. Ce matin, le club espagnol et Chelsea ont annoncé avoir trouvé un accord.
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Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Cucurella en provenance de Chelsea. Le club merengue a déboursé 60 millions d’euros pour s’offrir le défenseur, qui a paraphé un contrat de huit ans, valable jusqu’en 2032
LES DÉTAILS
« Le Real Madrid CF et le Chelsea FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Marc Cucurella, qui s'engagera avec notre club pour les six prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2032 », indique le communiqué publié sur le site officiel des Blancos. Le club merengue a déboursé un montant fixe de 55 millions d’euros, auquel s’ajouteront jusqu’à 5 millions d’euros de bonus. Le défenseur, qui a déjà effectué une partie des examens médicaux lors du stage de préparation de l’Espagne aux États-Unis, a paraphé un contrat le liant au Real jusqu’au 30 juin 2032.
LA CARRIÈRE DE CUCURELLA
Cucurella revient donc dans son pays natal après avoir été formé au FC Barcelone, où il n’a disputé qu’un seul match officiel avec l’équipe première. Il a ensuite évolué en Liga sous les couleurs d’Eibar (33 matchs) puis de Getafe (86 matchs), avant de s’expatrier en Angleterre. Il a ensuite disputé 38 matchs sous le maillot de Brighton avant de rejoindre Chelsea, où il a totalisé 163 matchs et 9 buts.