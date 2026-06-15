« Le Real Madrid CF et le Chelsea FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Marc Cucurella, qui s'engagera avec notre club pour les six prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2032 », indique le communiqué publié sur le site officiel des Blancos. Le club merengue a déboursé un montant fixe de 55 millions d’euros, auquel s’ajouteront jusqu’à 5 millions d’euros de bonus. Le défenseur, qui a déjà effectué une partie des examens médicaux lors du stage de préparation de l’Espagne aux États-Unis, a paraphé un contrat le liant au Real jusqu’au 30 juin 2032.