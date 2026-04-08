Le Real Madrid a « offert » deux buts au Bayern Munich, tandis qu'Antonio Rüdiger déplore les occasions manquées lors de la défaite en Ligue des champions

Dans une analyse sans détours après le match, Rudiger n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué la nature des buts encaissés. Le défenseur central a souligné que l'équipe s'était spécialement préparée pour éviter précisément ces pertes de balle qui ont finalement scellé l'issue de la rencontre.

Rudiger a déclaré à Movistar+ : « Nous sommes revenus en force en deuxième mi-temps et avons immédiatement encaissé un but. Pour moi, ces deux buts étaient des cadeaux ; je pense que nous aurions dû en faire plus en deuxième mi-temps. »

Il a ajouté : « Nous avons parlé de ces choses-là, du fait de perdre facilement la possession du ballon, regardez les deux buts. À ce niveau, c’est très dangereux. Nous traversons simplement une période difficile, tout a commencé avec le but de Mbappé. Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer davantage de buts, mais au final, c’est comme ça. Manuel Neuer a été le meilleur joueur du Bayern. »