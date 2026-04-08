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Le Real Madrid a « offert » deux buts au Bayern Munich, tandis qu'Antonio Rüdiger déplore les occasions manquées lors de la défaite en Ligue des champions
Les défaillances défensives se sont avérées coûteuses
Madrid doit relever un défi de taille lors du match retour après avoir manqué de tirer parti de son avantage à domicile face à un Bayern impitoyable. Malgré des phases de pression dominantes, les hôtes ont été mis à mal par des buts de Luis Diaz et Harry Kane, tous deux résultant de pertes de balle des Blancos dans des zones à haut risque. Si Kylian Mbappé a réussi à réduire l'écart en fin de match, le fait marquant de la rencontre reste l'incapacité de Madrid à trouver l'équilibre entre son flair offensif créatif et sa discipline défensive, le Bayern ayant exploité avec efficacité les espaces laissés par les hôtes.
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Rudiger laisse éclater sa frustration
Dans une analyse sans détours après le match, Rudiger n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué la nature des buts encaissés. Le défenseur central a souligné que l'équipe s'était spécialement préparée pour éviter précisément ces pertes de balle qui ont finalement scellé l'issue de la rencontre.
Rudiger a déclaré à Movistar+ : « Nous sommes revenus en force en deuxième mi-temps et avons immédiatement encaissé un but. Pour moi, ces deux buts étaient des cadeaux ; je pense que nous aurions dû en faire plus en deuxième mi-temps. »
Il a ajouté : « Nous avons parlé de ces choses-là, du fait de perdre facilement la possession du ballon, regardez les deux buts. À ce niveau, c’est très dangereux. Nous traversons simplement une période difficile, tout a commencé avec le but de Mbappé. Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer davantage de buts, mais au final, c’est comme ça. Manuel Neuer a été le meilleur joueur du Bayern. »
Neuer bat le record du Bernabéu
Cette défaite a mis en évidence une vulnérabilité inhabituelle chez Madrid, qui excelle généralement dans les matchs à élimination directe. La frustration de Rüdiger a été confirmée par la performance historique de Neuer, qui est devenu le premier gardien à réaliser neuf arrêts lors d’un match à élimination directe au Bernabéu. Le fait que le défenseur ait qualifié ces buts de « cadeaux » souligne les failles tactiques de Madrid dans la transition entre l’attaque et la défense lorsqu’il est soumis à une pression intense.
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La mission à Munich revêt une importance capitale
Madrid doit rapidement se recentrer pour affronter Gérone ce vendredi en championnat, avant de se rendre à l'Allianz Arena pour ce match retour décisif. L'équipe espère faire preuve d'une plus grande solidité défensive, d'autant plus qu'une place en demi-finale est en jeu. Face à un Bayern qui a trouvé son rythme sous la houlette de Vincent Kompany, le grand club espagnol doit retrouver son efficacité pour renverser le déficit cumulé actuel en Bavière.