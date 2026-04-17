L’ancien international néerlandais a exprimé son incrédulité face au manque de professionnalisme du milieu de terrain français dans une rencontre d’un tel enjeu. Il a souligné que la responsabilité de cette élimination incombait aux choix du joueur, non à l’arbitrage.

Interrogé sur le choix de l’équipe de s’en prendre à l’arbitre après le coup de sifflet final, Sneijder a déclaré sur Ziggo Sport : « À ce niveau, de telles réactions ne sont pas acceptables. C’est de la stupidité. Nous nous attendions tous à des prolongations ; cela se sentait chez les deux équipes. Il est incompréhensible qu’il fasse cela alors qu’il avait déjà un carton jaune en poche. Je ne comprends pas : ils s’en prennent à l’arbitre alors qu’ils auraient dû aller dans les vestiaires pour parler avec Camavinga, pas avec l’arbitre. »