AFP
Traduit par
Le Real Madrid a été vivement critiqué pour sa réaction « stupide » suite au carton rouge reçu par Eduardo Camavinga lors du match contre le Bayern Munich, et une ancienne star du club a lancé une attaque cinglante
Le chaos règne en Bavière
Madrid a vécu une élimination européenne des plus cruelles. Entré en jeu depuis seulement 25 minutes, le milieu français Camavinga a reçu un deuxième carton jaune pour gain de temps, offrant ainsi au Bayern un coup franc dangereux dans les ultimes instants. Son expulsion a précipité la chute des 15 fois champions d’Europe, battus 6-4 au total des deux matchs après les buts tardifs de Luis Diaz et Michael Olise. Furieux, joueurs et staff madrilènes ont alors encerclé l’arbitre Slavko Vincic pour contester sa décision.
- Getty Images Sport
Sneijder pointe du doigt le manque de discipline
L’ancien international néerlandais a exprimé son incrédulité face au manque de professionnalisme du milieu de terrain français dans une rencontre d’un tel enjeu. Il a souligné que la responsabilité de cette élimination incombait aux choix du joueur, non à l’arbitrage.
Interrogé sur le choix de l’équipe de s’en prendre à l’arbitre après le coup de sifflet final, Sneijder a déclaré sur Ziggo Sport : « À ce niveau, de telles réactions ne sont pas acceptables. C’est de la stupidité. Nous nous attendions tous à des prolongations ; cela se sentait chez les deux équipes. Il est incompréhensible qu’il fasse cela alors qu’il avait déjà un carton jaune en poche. Je ne comprends pas : ils s’en prennent à l’arbitre alors qu’ils auraient dû aller dans les vestiaires pour parler avec Camavinga, pas avec l’arbitre. »
Déclin en Ligue des champions
Le club le plus titré d’Europe a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions lors de deux saisons consécutives, un net recul par rapport à ses standards habituels sur la scène continentale. Le club n’a pas atteint le dernier carré autant de fois lors des deux dernières saisons que lors des quatorze éditions précédentes, entre 2010-2011 et 2023-2024. Cette période inattendue de sous-performance laisse Madrid en quête de réponses après une décennie de succès sans précédent.
- AFP
La priorité reste le marché intérieur.
L'équipe d'Álvaro Arbeloa doit désormais se remettre de sa déception européenne avant de reprendre le championnat de Liga mardi prochain contre le Deportivo Alavés. Avec neuf points de retard sur le leader, Barcelone, et sept journées à disputer, le moindre faux pas mettrait fin à ses espoirs de titre. Les joueurs doivent retrouver leur discipline défensive et leur force mentale après une semaine chaotique qui a réduit leurs espoirs pour la saison à un seul pari : un retour en force en championnat.