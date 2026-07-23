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Adhe Makayasa

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Le Real Madrid a contacté Manchester City pour DÉMENTIR toute approche concernant Rodri, les rumeurs d’accord de transfert ayant mis le géant espagnol en colère

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Rodri
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Manchester City

Le Real Madrid a contacté Manchester City pour démentir toute approche concernant Rodri, après des rumeurs insistant sur un accord préliminaire. Le club espagnol, furieux, affirme qu’aucun deal n’a été conclu pour le vainqueur du Ballon d’Or de la Coupe du monde, et rappelle que son profil ne correspond pas aux besoins tactiques actuels de José Mourinho.

  • Le Real Madrid dément tout accord

    Selon le journal espagnol AS, le Real Madrid a contacté directement les dirigeants de Manchester City pour démentir les rumeurs d’un accord conclu concernant Rodri. Les dirigeants des « Blancos » seraient furieux des informations suggérant que les conditions personnelles auraient été réglées avec l’international espagnol. Les responsables de Valdebebas affirment que les rumeurs associant le vainqueur du Ballon d’Or 2024 à un transfert au Santiago Bernabéu sont totalement infondées.


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    Le modèle tactique entrave la progression

    La position du club espagnol s'explique par un décalage évident entre le style de Rodri et la vision tactique de Mourinho. Selon AS, le technicien portugais privilégie désormais un jeu plus direct, moins axé sur la possession et les passes courtes où le milieu de terrain espagnol excelle. Par ailleurs, les rumeurs persistantes envoyant le joueur au Bernabéu, sans qu'aucun contact concret ne soit établi, ont exaspéré la direction, qui a finalement appelé Manchester City pour clarifier la situation.

  • Le club étudie les différentes options du marché

    Si certains membres de la direction du Bernabéu admirent Rodri après sa campagne impressionnante en Coupe du monde avec l'Espagne, ces voix restent minoritaires. D’après le journal AS, le joueur souhaite revenir en Liga pour rejoindre le Real, tout en manifestant toujours un respect absolu envers Manchester City dans ses déclarations publiques. Cependant, le milieu de terrain a refusé de prolonger son contrat alors qu’il entame sa dernière année, ce qui incite Manchester City à écouter les offres avoisinant les 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling / 68,5 millions de dollars).

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    L'avenir du milieu de terrain reste incertain.

    L'avenir de Rodri s'inscrit en pointillés alors que Manchester City entame une nouvelle ère sous les ordres d'Enzo Maresca, après le départ de Pep Guardiola. Le milieu de terrain manquera vraisemblablement le début de la saison 2026-2027 suite à une intervention chirurgicale au dos. Les Citizens, déterminés à éviter de le voir partir libre l'été prochain, poussent les clubs intéressés, dont le Real, à intégrer le calendrier de sa convalescence dans leur stratégie de transfert.

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