Le Real Madrid a contacté Manchester City pour DÉMENTIR toute approche concernant Rodri, les rumeurs d’accord de transfert ayant mis le géant espagnol en colère

Si certains membres de la direction du Bernabéu admirent Rodri après sa campagne impressionnante en Coupe du monde avec l'Espagne, ces voix restent minoritaires. D’après le journal AS, le joueur souhaite revenir en Liga pour rejoindre le Real, tout en manifestant toujours un respect absolu envers Manchester City dans ses déclarations publiques. Cependant, le milieu de terrain a refusé de prolonger son contrat alors qu’il entame sa dernière année, ce qui incite Manchester City à écouter les offres avoisinant les 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling / 68,5 millions de dollars).