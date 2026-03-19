Le Real Madrid a connu une frayeur concernant la blessure de Thibaut Courtois à l'approche du match crucial de Ligue des champions contre le Bayern Munich

Selon le Diario AS, le Real Madrid s'attend à ce que Courtois soit absent pendant les six prochaines semaines. Si cette information s'avère exacte, cela signifie que Courtois manquera plusieurs rencontres cruciales pour les Blancos, à commencer par le derby de samedi contre l'Atlético de Madrid en Liga. Courtois devrait également manquer les deux matchs de Ligue des champions contre le Bayern, ainsi que les rencontres de Liga contre le Real Majorque, Gérone, Alavés et le Real Betis.

Lunin prendra la relève pendant l'absence de Courtois et constitue une option expérimentée. Cependant, la perte de Courtois sera un coup dur pour l'équipe d'Arbeloa, le gardien étant largement considéré comme l'un des meilleurs au monde.