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Le Real Madrid a connu une frayeur concernant la blessure de Thibaut Courtois à l'approche du match crucial de Ligue des champions contre le Bayern Munich
Courtois s'est blessé lors du match contre Manchester City
Courtois s'est blessé mardi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Le gardien a été remplacé par Lunin à la mi-temps, alors que le Real s'imposait 5-1 sur l'ensemble des deux matchs pour décrocher sa place en quarts de finale de la compétition. L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a déclaré après la victoire que ce remplacement n'était qu'une mesure de précaution. Il a déclaré aux journalistes : « Courtois ressentait une gêne et voulait continuer, mais il n'était pas nécessaire de prendre de risques car dans quatre jours, nous avons une autre finale : un derby très important et un match très difficile. Ce qui est bien, c’est aussi d’avoir un gardien comme Lunin, qui a été franchement bon en deuxième mi-temps et qui s’est montré solide. Je tiens à le féliciter, car ce qu’il accomplit chaque fois qu’il a l’occasion de défendre les cages du Real Madrid n’est pas facile. »
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Le Real Madrid fait le point sur Courtois
Le Real Madrid a toutefois confirmé que Thibaut Courtois était bien blessé et qu'il serait indisponible : « À la suite des examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Thibaut Courtois, une blessure musculaire au muscle droit fémoral du quadriceps droit a été diagnostiquée. Son rétablissement fera l'objet d'un suivi. »
Combien de temps Courtois sera-t-il absent avec le Real Madrid ?
Selon le Diario AS, le Real Madrid s'attend à ce que Courtois soit absent pendant les six prochaines semaines. Si cette information s'avère exacte, cela signifie que Courtois manquera plusieurs rencontres cruciales pour les Blancos, à commencer par le derby de samedi contre l'Atlético de Madrid en Liga. Courtois devrait également manquer les deux matchs de Ligue des champions contre le Bayern, ainsi que les rencontres de Liga contre le Real Majorque, Gérone, Alavés et le Real Betis.
Lunin prendra la relève pendant l'absence de Courtois et constitue une option expérimentée. Cependant, la perte de Courtois sera un coup dur pour l'équipe d'Arbeloa, le gardien étant largement considéré comme l'un des meilleurs au monde.
Une « édition spéciale » de la Ligue des champions pour Madrid
Madrid devra peut-être se passer de Courtois, mais Arbeloa reste confiant en ce qui concerne la Ligue des champions. Il a déclaré aux journalistes après la victoire contre City : « La Ligue des champions est un tournoi spécial pour le Real Madrid, et nous avons affronté l’une des meilleures équipes d’Europe. Et puis il y aura le Bayern, et peut-être le PSG plus tard. Si nous voulons les battre, nous devons jouer comme ce soir et comme nous l’avons fait il y a six jours. Nous avons eu un peu de chance lors de ces deux matches, mais nous méritions de les remporter tous les deux. Le score cumulé de 5-1 en dit long. Nous devons continuer à aller de l’avant, et nous affronterons certainement le Bayern. »
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Et maintenant ?
Le Real Madrid accueille l'Atlético dimanche soir au Santiago Bernabéu. L'équipe de Diego Simeone s'était imposée 5-2 face au Real plus tôt dans la saison en Liga et aborde ce match après s'être qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant Tottenham.
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