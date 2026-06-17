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Le Real Madrid a accepté de résilier le contrat de son milieu de terrain vedette, qui choisit de rester en Liga plutôt que de rejoindre l’Ajax
Fin d’une époque pour le milieu de terrain espagnol à Madrid
Le Real Madrid a trouvé un accord avec Dani Ceballos pour un départ sans indemnité de transfert cet été. Le milieu de terrain de 29 ans, arrivé en 2017 en provenance du Real Betis, était régulièrement annoncé partant. Le joueur serait prêt à renoncer à son salaire pour la dernière année de son contrat, ce qui lui permet de quitter la capitale espagnole sans que le club ne verse de compensation. Au cours de son passage chez les « Blancos », il a disputé 215 matches et inscrit sept buts, contribuant à trois victoires en Ligue des champions et à deux titres de Liga. Bien que son départ semble désormais imminent, son parcours, riche en succès, laisse un héritage durable.
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L'Ajax affronte une concurrence acharnée de la part d'un héros de retour.
L’Ajax a manifesté un réel intérêt pour le recrutement de ce meneur de jeu expérimenté, mais, selon plusieurs sources, son cœur pencherait pour le Real Betis. Le club sévillan attend la résiliation officielle de son contrat pour s’assurer ses services. Pour Ceballos, un retour au Betis serait un véritable retour aux sources : il a suivi toute sa formation dans le centre du club, y a fait ses débuts professionnels avant de partir pour Madrid, et y a déjà disputé 105 matchs, inscrivant sept buts. Selon la presse locale, le club andalou est prêt à passer à l’action dès la résiliation officielle de son contrat. L’idée de revenir à ses racines lui paraît plus séduisante que l’aventure néerlandaise.
Un temps de jeu limité et une série de prêts ont rythmé son parcours.
L’international espagnol a éprouvé des difficultés à s’imposer comme un titulaire régulier ces dernières années. La saison passée, Ceballos n’a disputé que 826 minutes en 23 apparitions, dont 16 en Liga et quatre en Ligue des champions. Son passage à Madrid a également été marqué par un prêt remarqué, durant lequel Arsenal a su tirer parti de ses qualités.
Prêté deux saisons en Premier League, il a disputé 77 matchs pour deux buts marqués et a contribué à la victoire en FA Cup 2020. Malgré un palmarès solide de 15 titres majeurs avec son club formateur, l’absence de temps de jeu régulier comme titulaire l’a poussé à chercher une sortie définitive.
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Quelle sera la prochaine étape pour Ceballos ?
Le Betis devrait annoncer officiellement la signature de Ceballos dans les prochains jours, une fois sa résiliation de contrat finalisée. Si l’Ajax a laissé filer une opportunité lucrative, le milieu de terrain va désormais se concentrer sur la relance de sa carrière dans un environnement familier. Sa riche expérience au plus haut niveau devrait considérablement booster les ambitions du club andalou cette saison.