L’international espagnol a éprouvé des difficultés à s’imposer comme un titulaire régulier ces dernières années. La saison passée, Ceballos n’a disputé que 826 minutes en 23 apparitions, dont 16 en Liga et quatre en Ligue des champions. Son passage à Madrid a également été marqué par un prêt remarqué, durant lequel Arsenal a su tirer parti de ses qualités.

Prêté deux saisons en Premier League, il a disputé 77 matchs pour deux buts marqués et a contribué à la victoire en FA Cup 2020. Malgré un palmarès solide de 15 titres majeurs avec son club formateur, l’absence de temps de jeu régulier comme titulaire l’a poussé à chercher une sortie définitive.