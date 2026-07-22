Kostantinos Karetsas, jeune talent grec de 18 ans à peine, est l’un des joueurs les plus courtisés de ce mercato estival. Le Borussia Dortmund s’est rendu en Belgique pour négocier avec Genk, après avoir obtenu l’autorisation de l’entourage du joueur.
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Le RC Genk a rejeté la deuxième offre du Borussia Dortmund pour Karetsas et attend désormais une prise de position de l'AC Milan
La deuxième offre a été refusée.
Après avoir essuyé un premier refus de Genk pour une première offre de 30 millions d’euros, primes comprises, le Borussia Dortmund a soumis une deuxième proposition légèrement plus élevée. Selon les informations de Sky Allemagne, entre le montant fixe et les primes, cette nouvelle offre dépasse à peine 30 millions d’euros.
Selon nos sources, cette somme n’est toujours pas suffisante : Genk maintient sa demande d’au moins 35 millions d’euros de partie fixe.
UNE INITIATIVE DU MILAN
Genk ne se précipite pas pour conclure avec le Borussia Dortmund, préférant attendre une approche officielle du club allemand, qui n’a pour l’instant manifesté son intérêt que par l’intermédiaire d’intermédiaires. Karetsas se montre ouvert à l’idée de rejoindre Dortmund, mais sa priorité absolue reste le Milan, même sans Ligue des champions : le joueur né en 2008 a déjà exprimé ce souhait à Genk comme à son agent. Reste à savoir quand Cardinale entrera en jeu, alors que le dossier demeure entièrement ouvert.
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