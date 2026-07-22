Après avoir essuyé un premier refus de Genk pour une première offre de 30 millions d’euros, primes comprises, le Borussia Dortmund a soumis une deuxième proposition légèrement plus élevée. Selon les informations de Sky Allemagne, entre le montant fixe et les primes, cette nouvelle offre dépasse à peine 30 millions d’euros.





Selon nos sources, cette somme n’est toujours pas suffisante : Genk maintient sa demande d’au moins 35 millions d’euros de partie fixe.