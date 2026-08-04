S’exprimant après la formalisation de son retour, Nyland a fait part de sa joie de revenir à Leipzig avec une précieuse expérience internationale.

Évoquant son retour au club et ses récents progrès, Nyland a expliqué : « Quand l’opportunité de revenir au RB Leipzig s’est présentée, je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois. J’ai beaucoup de souvenirs positifs du club et des gens ici, et j’ai vraiment hâte de les revoir », a-t-il déclaré, comme cité par le site officiel de la Bundesliga.

« Depuis, j’ai acquis beaucoup d’expérience précieuse en Espagne. La Coupe du monde avec la Norvège a été un moment particulièrement fort, qui m’a une nouvelle fois montré à quel point j’aime les grands matches et la concurrence au quotidien. Je veux maintenant apporter cette énergie avec moi à Leipzig. »