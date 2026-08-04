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Le RB Leipzig boucle la signature d’Orjan Nyland : le gardien norvégien fait son retour en Bundesliga après son départ de Séville
Nyland signe librement à Leipzig
Le recrutement libre de Nyland représente une réaction rapide de Leipzig pour combler le vide dans ses cages après le départ de Gulacsi à Villarreal. L’expérimenté gardien norvégien a signé un contrat de deux ans, courant jusqu’en 2028, après l’expiration de son contrat à Séville à la fin du mois de juin. Il s’agit du deuxième passage de Nyland sous les couleurs des Roten Bullen, lui qui avait auparavant disputé trois matches lors de la saison 2022-2023 avant son passage en Espagne.
Le Norvégien évoque son retour en Bundesliga
S’exprimant après la formalisation de son retour, Nyland a fait part de sa joie de revenir à Leipzig avec une précieuse expérience internationale.
Évoquant son retour au club et ses récents progrès, Nyland a expliqué : « Quand l’opportunité de revenir au RB Leipzig s’est présentée, je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois. J’ai beaucoup de souvenirs positifs du club et des gens ici, et j’ai vraiment hâte de les revoir », a-t-il déclaré, comme cité par le site officiel de la Bundesliga.
« Depuis, j’ai acquis beaucoup d’expérience précieuse en Espagne. La Coupe du monde avec la Norvège a été un moment particulièrement fort, qui m’a une nouvelle fois montré à quel point j’aime les grands matches et la concurrence au quotidien. Je veux maintenant apporter cette énergie avec moi à Leipzig. »
Schafer salue l’apport d’une joueuse d’expérience en équipe
Le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, a souligné que le caractère de Nyland et sa vaste expérience étaient les principales raisons de son retour à la Red Bull Arena.
En saluant les qualités et le leadership du gardien vétéran, Schafer a ajouté : « Avec Orjan, nous accueillons un gardien très expérimenté que nous connaissons déjà très bien, en tant que joueur comme en tant que personne. Dès son premier passage chez nous, il a montré qu'il était un véritable joueur d'équipe, un professionnel fiable et toujours prêt à prendre ses responsabilités. »
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Vandevoordt doit faire face à la concurrence de Nyland
À la suite de ses performances impressionnantes pour mener la Norvège jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026, Nyland est pressenti pour être le principal concurrent et la doublure de Maarten Vandevoordt, qui doit devenir le nouveau gardien numéro un de Leipzig.
Cette concurrence au poste de gardien sera mise à l’épreuve immédiatement lorsque Leipzig ouvrira sa campagne de Bundesliga avec un match à domicile contre le Borussia Mönchengladbach le 29 août. L’expérience de Nyland dans l’élite allemande avec Ingolstadt, ajoutée à ses 76 sélections internationales, sera un atout précieux pour la profondeur d’effectif de Leipzig.
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