La FIFA a publié son International Transfer Snapshot pour le mercato de mi-année, confirmant des dépenses sans précédent dans le football masculin comme féminin. Entre le 1er juin et le 2 septembre, la somme vertigineuse de 9,89 milliards de dollars a été dépensée pour les transferts internationaux masculins, établissant un nouveau record absolu alors que plus de 12 500 opérations ont été conclues dans le monde.

Le football professionnel féminin a également connu une croissance explosive, marquée par des records, avec 1 406 transferts internationaux enregistrés. Les dépenses dans le football féminin ont plus que doublé par rapport à 2025, atteignant un niveau inédit de 28,6 millions de dollars et soulignant l'expansion mondiale rapide de ce sport.