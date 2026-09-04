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Le rapport de la FIFA révèle un montant record de 9,89 milliards de dollars dépensé lors du mercato estival mondial
Des dépenses de transferts estivales record
La FIFA a publié son International Transfer Snapshot pour le mercato de mi-année, confirmant des dépenses sans précédent dans le football masculin comme féminin. Entre le 1er juin et le 2 septembre, la somme vertigineuse de 9,89 milliards de dollars a été dépensée pour les transferts internationaux masculins, établissant un nouveau record absolu alors que plus de 12 500 opérations ont été conclues dans le monde.
Le football professionnel féminin a également connu une croissance explosive, marquée par des records, avec 1 406 transferts internationaux enregistrés. Les dépenses dans le football féminin ont plus que doublé par rapport à 2025, atteignant un niveau inédit de 28,6 millions de dollars et soulignant l'expansion mondiale rapide de ce sport.
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L’effet de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 de la FIFA a servi d’énorme catalyseur à l’activité du mercato cet été, offrant aux joueurs une vitrine mondiale pour décrocher des transferts majeurs. Selon les chiffres de la FIFA, 267 joueurs de 47 nationalités différentes ayant participé au tournoi en Amérique du Nord ont changé de club pendant le mercato de mi-année.
À eux seuls, ces stars de la Coupe du monde ont représenté plus de 3,3 milliards de dollars de frais de transfert cumulés. L’événement vitrine a clairement servi de tremplin, aussi bien pour des stars confirmées consolidant leur statut au plus haut niveau que pour des talents émergents décrochant des transferts lucratifs après s’être illustrés sur la plus grande scène.
Les clubs anglais dominent le marché mondial
Les clubs anglais ont dominé le marché mondial, investissant la somme colossale de 3,02 milliards de dollars en indemnités de transfert dans le football masculin et bouclant le plus grand nombre d'arrivées. L'Italie a suivi en tant que deuxième plus gros dépensier avec 1,1 milliard de dollars, tandis que les clubs français ont perçu le montant total le plus élevé en indemnités de transfert sur les départs, avec 1,7 milliard de dollars.
Dans le football féminin, les clubs anglais ont également dominé le classement mondial des dépenses avec 8,0 millions de dollars, devant l'Espagne et l'Allemagne. Les clubs suédois se sont révélés être les plus grands bénéficiaires du côté des ventes, en recevant un montant record de 4,2 millions de dollars en indemnités de transfert, devant les clubs anglais et français.
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Améliorer le système mondial des transferts
Ces chiffres vertigineux soulignent avec force l’ampleur persistante et la portée mondiale du marché international des transferts. Alors que la Coupe du monde transforme régulièrement les performances internationales de haut niveau en nouvelles opportunités enthousiasmantes en club, les enjeux financiers du sport n’ont jamais été aussi élevés, tant pour les joueurs que pour les clubs.
Pour aider les parties prenantes à s’orienter dans cet environnement financier de plus en plus complexe, la FIFA a désormais ouvert l’accès public à son centre d’aide TMS. Cette nouvelle ressource en ligne, repensée, fournira à l’ensemble de la communauté du football des conseils essentiels, des mises à jour réglementaires et des informations transparentes sur les processus de la Chambre de compensation de la FIFA avant les prochaines fenêtres de transfert.
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