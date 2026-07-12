Plusieurs personnalités politiques françaises ont accusé l'ancien chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy de propos racistes, après que celui-ci a affirmé que l'équipe de France « ne comptait aucun joueur français ».

L’ancien chef du gouvernement espagnol (2011-2018) a exprimé cette opinion dans un article publié par le site El Debate, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France.

Dans son article du 10 juillet, il écrivait : « Ils sont actuellement en tête du classement de la FIFA et disposent d’un effectif de très haut niveau. Mais ils ne comptent pourtant aucun joueur français, et malgré cela, ils pratiquent un football magnifique. »

Le journal The Athletic a rendu compte des réactions françaises, marquant une vive colère à l’égard de Mariano Rajoy.

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez, a qualifié ces propos d’« absolument inacceptables ».

Invité sur BFM TV, il a fermement condamné ces propos : « Ce n’est absolument pas ce que représente la France. La France est un pays fondé sur la diversité, où chacun peut s’épanouir et trouver sa place. »