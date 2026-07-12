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Le racisme provoque une vive indignation en France à la veille du match contre l’Espagne

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Kylian Mbappé
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Plusieurs personnalités politiques françaises ont accusé l'ancien chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy de propos racistes, après que celui-ci a affirmé que l'équipe de France « ne comptait aucun joueur français ».

L’ancien chef du gouvernement espagnol (2011-2018) a exprimé cette opinion dans un article publié par le site El Debate, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France.

Dans son article du 10 juillet, il écrivait : « Ils sont actuellement en tête du classement de la FIFA et disposent d’un effectif de très haut niveau. Mais ils ne comptent pourtant aucun joueur français, et malgré cela, ils pratiquent un football magnifique. »

Le journal The Athletic a rendu compte des réactions françaises, marquant une vive colère à l’égard de Mariano Rajoy.

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez, a qualifié ces propos d’« absolument inacceptables ».

Invité sur BFM TV, il a fermement condamné ces propos : « Ce n’est absolument pas ce que représente la France. La France est un pays fondé sur la diversité, où chacun peut s’épanouir et trouver sa place. »

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Le Parti socialiste français réagit

    Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a répondu sur les réseaux sociaux à l'article de Rajoy : « L'équipe de France est composée uniquement de Français. La France n'est pas une nation ethnique, elle n'a ni couleur de peau ni religion. C'est une nation politique unie par les principes de la République. Et c'est cela qui dérange la droite raciste. »

    Naïma Moutchou, ministre française chargée des Outre-mer, a également réagi en ces termes : « Après chaque victoire de la France, les mêmes préjugés et les mêmes insultes racistes resurgissent. Ce ne sont pas des lapsus, mais une haine systématique et normalisée envers la France et ce qu’elle représente. »

    Elle a par ailleurs appelé la Fédération française de football à engager des poursuites judiciaires contre l’ancien dirigeant espagnol.

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  • FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

    Critiques en Espagne

    Les critiques ne se sont pas limitées à la France : le ministre espagnol des Transports, Óscar Puente, a attaqué Rajoy, le qualifiant d'« imbécile post-franquiste ».

    Il a par ailleurs contesté l’image d’un Rajoy présenté comme un homme politique « modéré ».

    De son côté, l’ambassade de France à Madrid a publié la précision suivante : « Sans vouloir entrer dans la polémique, il convient de rappeler les faits : tous les joueurs de l’équipe de France possèdent la nationalité française. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France, et les trois qui sont nés à l’étranger sont également français. »

    Dans son éditorial, le journal français Le Monde a qualifié les propos de Rajoy de « racistes ».

    Le journal a ajouté : « Depuis le début du tournoi, l’équipe de France a été la cible de plusieurs attaques à caractère raciste. »

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Des propos à caractère raciste ont été tenus au Paraguay.

    Plus tôt cette semaine, le Sénat paraguayen a adopté une résolution condamnant les « propos discriminatoires et racistes » tenus par la sénatrice Celeste Amaria à l'encontre du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé.

    Cette avocate de 61 ans avait qualifié l’attaquant français de « Camerounais colonisé ».

    Ces propos ont été tenus à la suite du match opposant la France au Paraguay, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le 4 juillet.

    Auparavant, Amaria avait déjà attaqué Mbappé sur les réseaux sociaux : après avoir partagé une photo du buteur célébrant son but devant le gardien paraguayen Orlando Gil, elle avait commenté : « Ce sauvage n’a même pas appris à écrire. Au lieu de téter du lait, il tétait de la noix de coco, et les êtres les plus civilisés qu’il ait jamais écoutés étaient les chimpanzés. »

    Mbappé a qualifié ces propos de « mesquins et racistes ».

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  • dembele(C)Getty Images

    Le Parti communiste français a fermement condamné l’incident, tandis qu’un cas de racisme a été signalé en Argentine.

    Fabien Roussel, chef du Parti communiste français, a dénoncé un « racisme flagrant » visant l’équipe de France, estimant que les propos d’Amaría et de Rajoy s’inscrivaient dans cette logique.

    « Hier, c’était une sénatrice paraguayenne, aujourd’hui c’est l’ancien chef du gouvernement espagnol, a-t-il déclaré. Ils ne peuvent s’empêcher d’exprimer un racisme flagrant pour tenter de provoquer notre magnifique équipe de France. Mariano Rajoy doit être condamné ! Toute notre solidarité va aux Bleus. »

    Rajoy et Amaria ne sont d’ailleurs pas les seuls responsables politiques à avoir remis en cause l’identité des Bleus : Epi Casado, vice-gouverneure de la province argentine de Mendoza, a publié sur ses réseaux sociaux : « Bravo au Paraguay. L’équipe africaine manque de moralité. Je ne supporte pas Mbappé. »

    Elle a également relayé un message du journaliste argentin Damian de Pathi, qui affirmait : « Si la France remporte la Coupe du monde, nous devrons être honnêtes et remettre le trophée à la Confédération africaine de football. »

    En réaction, l’ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, a jugé les propos de Casado « indéniablement racistes » et l’a déclarée « persona non grata ».

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