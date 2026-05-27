Le rachat par Sergio Ramos est annulé ! Le club de Séville se retire de l’accord après que la légende du Real Madrid et de l’Espagne a réduit son offre de moitié, malgré un accord préalable

La situation s’est détériorée lorsque Ramos a fait son apparition à la réunion de mercredi, flanqué d’un nouvel interlocuteur. Roberto Alvarez, éminent avocat spécialisé dans le droit du sport et représentant une famille mexicaine appelée à codiriger le projet, a remplacé les précédents conseillers. Le nouveau consortium a présenté des conditions radicalement différentes, réduisant de moitié la valorisation de l’opération, ramenée à 220 millions d’euros. Dans le cadre de cette structure révisée, 120 millions d’euros seraient injectés dans une augmentation de capital urgente, conférant au groupe une participation majoritaire de 42 %. Les 100 millions d’euros restants serviraient ensuite à racheter 18 % supplémentaires aux actionnaires existants, leur conférant ainsi le contrôle total tout en rendant les actions restantes pratiquement sans valeur.