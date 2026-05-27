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Le rachat par Sergio Ramos est annulé ! Le club de Séville se retire de l’accord après que la légende du Real Madrid et de l’Espagne a réduit son offre de moitié, malgré un accord préalable
Un revirement soudain
Selon El Desmarque, le FC Séville a interrompu les négociations avec Ramos et son groupe d’investisseurs après un retournement de situation spectaculaire. Il y a deux semaines, une lettre d’intention prévoyait un rachat de 440 millions d’euros : 80 millions pour une augmentation de capital, 290 millions pour les actionnaires et le solde destiné à effacer la dette nette estimée du club. La partie vendeuse avait accepté de différer le paiement et d’absorber les éventuelles pertes jusqu’à la signature définitive. Ramos avait alors garanti aux propriétaires actuels que les attestations de financement seraient présentées, rendant ce revirement de situation totalement inattendu.
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La proposition revue à la baisse
La situation s’est détériorée lorsque Ramos a fait son apparition à la réunion de mercredi, flanqué d’un nouvel interlocuteur. Roberto Alvarez, éminent avocat spécialisé dans le droit du sport et représentant une famille mexicaine appelée à codiriger le projet, a remplacé les précédents conseillers. Le nouveau consortium a présenté des conditions radicalement différentes, réduisant de moitié la valorisation de l’opération, ramenée à 220 millions d’euros. Dans le cadre de cette structure révisée, 120 millions d’euros seraient injectés dans une augmentation de capital urgente, conférant au groupe une participation majoritaire de 42 %. Les 100 millions d’euros restants serviraient ensuite à racheter 18 % supplémentaires aux actionnaires existants, leur conférant ainsi le contrôle total tout en rendant les actions restantes pratiquement sans valeur.
Le FC Séville renonce à l’arrivée de Ramos.
Sans surprise, les propriétaires actuels ont immédiatement rejeté cette proposition modifiée. La partie vendeuse a rompu unilatéralement l'accord, jugeant les nouvelles conditions financières totalement inacceptables pour l'avenir du club. Les acquéreurs potentiels, qui n’avaient pas précisé le pourcentage de parts qu’ils souhaitaient acquérir, envisageaient de lancer une offre publique d’achat, une manœuvre susceptible de marginaliser fortement les propriétaires actuels. Par ailleurs, ce rabais était nettement inférieur à une proposition alternative formulée auparavant par un autre groupe d’investissement, que le conseil d’administration n’avait même pas daigné étudier. Cet effondrement soudain laisse toutes les parties avec le sentiment que cinq longs mois de négociations intensives ont été entièrement gaspillés.
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Un club de LaLiga est engagé dans une course contre la montre pour trouver un nouvel acquéreur.
Le FC Séville est engagé dans une course contre la montre pour obtenir les investissements indispensables à sa pérennité. L’augmentation de capital obligatoire demeurant une priorité absolue, le club doit rapidement identifier un nouvel acquéreur. Heureusement pour l’écurie andalouse, plusieurs nouveaux investisseurs ont déjà manifesté leur intérêt, laissant présager le début de nouvelles négociations dans les tout prochains jours.