Le Qatar, Infantino et 48 clubs… Une révolution en perspective pour la Coupe du monde des clubs

Alors que la Coupe du monde des équipes nationales entre dans sa phase décisive, tous les regards se tournent provisoirement vers la Coupe du monde des clubs.

Selon le journal « Sport », qui cite « AS », le Qatar consolide ses chances d’accueillir la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs.

Les discussions entre les clubs et la FIFA ont déjà commencé, plusieurs points étant à l’ordre du jour, notamment l’intégration de la compétition dans le calendrier.

Si le Qatar obtient effectivement l’organisation de l’épreuve, le format pourrait calquer celui de la Coupe du monde 2022, avec des matches disputés en hiver.

L’idée n’est pas neuve : lors de la dernière campagne pour la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez, soutien de poids de la compétition aux côtés de Gianni Infantino, avait déjà plaidé pour l’ouverture d’une nouvelle fenêtre dans le calendrier.

Cette option, qui impliquerait de repenser l’ensemble du calendrier, aurait un impact bien moindre que celui de la Coupe du monde des nations, puisqu’il s’agirait simplement de réorganiser des dates plutôt que de suspendre les compétitions pendant plusieurs semaines.