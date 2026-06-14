La Suisse a longtemps dominé la rencontre à Santa Clara, mais elle a multiplié les occasions manquées et a finalement dû se contenter d'un match nul 1-1 face au Qatar, qui décroche ainsi son tout premier point en Coupe du monde. L'équipe de Murat Yakin, bien en place, semblait se diriger vers une victoire aisée après l'ouverture du score de Breel Embolo sur penalty à la 17e minute. Cependant, son incapacité à inscrire un deuxième but s'est révélée coûteuse. Au coup de sifflet final, la frustration était palpable : le sélectionneur suisse a même jeté sa bouteille d'eau par terre, impuissant, tandis que ses joueurs laissaient filer deux points précieux.

Les Suisses avaient pourtant ouvert le score dès la 17e minute par un penalty de Breel Embolo. Les Suisses semblaient filer vers la victoire jusqu’à la 94^e minute, lorsque Boualem Khoukhi s’est élevé plus haut que tout le monde pour marquer de la tête – même si le but a été officiellement attribué à Miro Muheim – déclenchant une explosion de joie dans les tribunes. Ce résultat permet aux deux équipes de prendre un point dans le groupe B, laissant la situation très ouverte après le match nul plus tôt entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine.