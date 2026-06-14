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Le Qatar a créé la surprise en battant une Suisse peu efficace lors du match d’ouverture du groupe B de la Coupe du monde, après qu’un penalty controversé a permis à Breel Embolo d’ouvrir le score
Un Suisse gaspilleur puni dans les arrêts de jeu
La Suisse a longtemps dominé la rencontre à Santa Clara, mais elle a multiplié les occasions manquées et a finalement dû se contenter d'un match nul 1-1 face au Qatar, qui décroche ainsi son tout premier point en Coupe du monde. L'équipe de Murat Yakin, bien en place, semblait se diriger vers une victoire aisée après l'ouverture du score de Breel Embolo sur penalty à la 17e minute. Cependant, son incapacité à inscrire un deuxième but s'est révélée coûteuse. Au coup de sifflet final, la frustration était palpable : le sélectionneur suisse a même jeté sa bouteille d'eau par terre, impuissant, tandis que ses joueurs laissaient filer deux points précieux.
Les Suisses avaient pourtant ouvert le score dès la 17e minute par un penalty de Breel Embolo. Les Suisses semblaient filer vers la victoire jusqu’à la 94^e minute, lorsque Boualem Khoukhi s’est élevé plus haut que tout le monde pour marquer de la tête – même si le but a été officiellement attribué à Miro Muheim – déclenchant une explosion de joie dans les tribunes. Ce résultat permet aux deux équipes de prendre un point dans le groupe B, laissant la situation très ouverte après le match nul plus tôt entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine.
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Un penalty accordé dès les premières minutes a immédiatement relancé la polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).
La rencontre a été marquée par un incident impliquant la VAR à la 14e minute, lorsque le gardien du Qatar, Abunada, a percuté Remo Freuler dans la surface de réparation. Le gardien est resté quelques instants au sol, recevant des soins, tandis que l’arbitre indiquait le point de penalty. La décision a toutefois suscité la polémique, les ralentis laissant penser qu’il y avait peut-être eu un hors-jeu lors de l’action précédant la sanction. La frustration monte d’un cran lorsque la FIFA omet de diffuser la confirmation automatisée de la décision sur l’écran géant du stade.
Embolo, arrivé aux États-Unis après un vol retardé, n’a montré aucun signe de rouille au moment de se présenter pour transformer le penalty. L’attaquant a calmement glissé le ballon dans le coin inférieur gauche. Malgré cet avantage précoce, la Nati n’a pas su profiter de son élan, Dan Ndoye et Embolo lui-même gâchant des occasions en or de doubler la mise avant la pause.
Xhaka critique la prestation de la Suisse
Granit Xhaka n’a pas mâché ses mots au coup de sifflet final. La prestation de son équipe n’a guère différé de celle du match nul 1-1 contre l’Australie en match de préparation. Le capitaine suisse avait pourtant lancé un avertissement avant la rencontre, sans l’effet escompté.
« Le football a ses bons et ses mauvais côtés, ça ne changera pas. Si on ne concrétise pas ses occasions en attaque, on encaissera des buts en défense. Peut-être avons-nous manqué un peu de patience et pensé qu’il fallait absolument marquer le 2-0. Il faut être assez malin et expérimenté pour simplement remporter ce match », a déclaré Xhaka à la SRF.
« Nous savions qu’ils attendaient leur heure. Le rythme était un peu décalé, nous ne jouions plus à nos postes, tout le monde courait dans tous les sens sans but précis. En fin de compte, il faut respecter davantage les positions et faire ce que l’entraîneur demande. Il ne faut pas vouloir faire le show et tout faire soi-même. C’est une question de discipline. Si l’entraîneur fait entrer des joueurs et que l’on n’a pas la discipline nécessaire à certains postes, cela devient difficile. »
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Quelle sera la suite pour la Suisse et le Qatar ?
Après un premier match nul dans le groupe B, la Suisse est d’ores et déjà sous pression. Avec un seul point au compteur, la Nati s’envole vers Los Angeles pour y défier la Bosnie-Herzégovine. Les Bosniaques ont, eux aussi, entamé la compétition par une égalité face au Canada, ce qui laisse le classement totalement ouvert. De son côté, le Qatar a savouré ce point comme une victoire et se préparera à croiser le fer avec le Canada, l’un des pays hôtes, à Vancouver le 18 juin.