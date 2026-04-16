Le PSG, tenant du titre, risque d’être largement dépassé. Le FC Bayern Munich, lui, engrange des bénéfices considérables grâce à ses succès en Ligue des champions

À ce jour, l’UEFA a versé 83,445 millions d’euros de primes au Bayern Munich dans le cadre de cette saison de Ligue des champions. La participation à la compétition reine a rapporté 18,62 millions d’euros, auxquels se sont ajoutés 14,7 millions d’euros au total grâce aux sept victoires remportées lors des huit matchs de la phase de groupes. Son classement parmi les huit premiers, lui évitant les barrages et lui assurant directement les huitièmes de finale, ainsi que sa deuxième place à l’issue de la phase de groupes, lui ont rapporté 11,625 millions d’euros supplémentaires.

S’y ajoutent 11 M€ pour la qualification en 8es de finale, 12,5 M€ pour les quarts et, depuis mercredi, 15 M€ pour le ticket pour le dernier carré.

À ces 83,445 M€ s’ajoute la prime « de valeur », calculée selon le coefficient UEFA et le marché télévisuel du club. Elle devrait être proche des 43,897 M€ perçus la saison précédente. Sans tenir compte des recettes de billetterie des sept matchs à domicile, dont le retour de demi-finale contre le PSG, le club bavarois peut donc tabler sur près de 130 millions d’euros de primes pour cette édition de la C1.