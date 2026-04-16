En se qualifiant pour les demi-finales mercredi soir, grâce à sa victoire 4-3 lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, le Bayern a probablement évité une perte financière lors de l’exercice 2025/26. Mieux encore : son parcours en Ligue des champions pourrait même offrir au club allemand un léger bénéfice.
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Le PSG, tenant du titre, risque d’être largement dépassé. Le FC Bayern Munich, lui, engrange des bénéfices considérables grâce à ses succès en Ligue des champions
À ce jour, l’UEFA a versé 83,445 millions d’euros de primes au Bayern Munich dans le cadre de cette saison de Ligue des champions. La participation à la compétition reine a rapporté 18,62 millions d’euros, auxquels se sont ajoutés 14,7 millions d’euros au total grâce aux sept victoires remportées lors des huit matchs de la phase de groupes. Son classement parmi les huit premiers, lui évitant les barrages et lui assurant directement les huitièmes de finale, ainsi que sa deuxième place à l’issue de la phase de groupes, lui ont rapporté 11,625 millions d’euros supplémentaires.
S’y ajoutent 11 M€ pour la qualification en 8es de finale, 12,5 M€ pour les quarts et, depuis mercredi, 15 M€ pour le ticket pour le dernier carré.
À ces 83,445 M€ s’ajoute la prime « de valeur », calculée selon le coefficient UEFA et le marché télévisuel du club. Elle devrait être proche des 43,897 M€ perçus la saison précédente. Sans tenir compte des recettes de billetterie des sept matchs à domicile, dont le retour de demi-finale contre le PSG, le club bavarois peut donc tabler sur près de 130 millions d’euros de primes pour cette édition de la C1.
- AFP
Le FC Bayern Munich pourrait largement dépasser les recettes du PSG en Ligue des champions
En cas de qualification aux dépens du PSG en demi-finale, le Bayern accroîtrait encore ses revenus distribués par l’UEFA. Une place en finale vaut 18,5 millions d’euros, et le sacre européen rapporte 6,5 millions d’euros supplémentaires. Sans oublier la prime liée à la participation à la Supercoupe de l’UEFA, qui rapporte cinq millions d’euros au vainqueur et quatre millions au finaliste.
En cas de doublé Ligue des champions-Supercoupe, le club ajouterait donc 30 millions d’euros à son pactole. Soit, au total, environ 160 millions d’euros de revenus européens cette saison, près de 55 millions de plus que l’exercice précédent, achevé en quarts de finale contre l’Inter Milan. Le champion d’Allemagne dépasserait par ailleurs largement les primes perçues par son futur adversaire, le PSG, lors de son triomphe en Ligue des champions la saison dernière (144,4 millions d’euros).
Le FC Bayern Munich réussira-t-il le triplé ?
Vainqueur 2-1 à l’aller, le Bayern a aussi gagné le retour face au Real 4-3. Les 90 minutes ont offert un spectacle riche en rebondissements, et la tension est restée vive même après le coup de sifflet final. En demi-finale, le Bayern affrontera le PSG, un rendez-vous qui s’annonce comme l’un des plus grands défis du football européen, selon Joshua Kimmich : « Les deux meilleures équipes d’Europe s’affrontent », a déclaré le joueur de 31 ans sur DAZN à la veille de ce duel avec les Français.
Le match aller est programmé le 28 avril à Paris, mais l’entraîneur bavarois Vincent Kompany manquera la rencontre : le technicien de 40 ans a écopé de son troisième avertissement continental face au Real et doit purger une suspension. Le retour à Munich est programmé huit jours plus tard, le 6 mai. En finale, le vainqueur de l’autre demi-finale, opposant Arsenal à l’Atlético de Madrid, attendra le Bayern. La finale est fixée au 30 mai à Budapest.
Les deux clubs s’étaient déjà croisés en phase de groupes, début novembre à Paris. Dominateurs en première période, les Bavarois avaient rentré au vestiaire sur le score de 2-0, avant de voir Luis Diaz expulsé juste avant la mi-temps. Réduits à dix, ils ont tenu bon pour finalement l’emporter 2-1.
Le FC Bayern reste en lice sur trois tableaux : la Ligue des champions, la Bundesliga, où le titre est quasiment acquis, et la Coupe d’Allemagne. Dès dimanche, une victoire à domicile contre le VfB Stuttgart pourrait lui offrir un 35e titre de champion. Enfin, le club bavarois vise un premier sacre en Coupe d’Allemagne depuis 2020 : mercredi prochain, il se rendra sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour le compte des demi-finales.
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Les prochaines rencontres du FC Bayern Munich
Date
Match
Compétition
Dimanche 19 avril
FC Bayern – VfB Stuttgart
Bundesliga
Mercredi 22 avril
Bayer Leverkusen vs FC Bayern
Coupe d’Allemagne
Samedi 25 avril
FSV Mayence 05 – Bayern Munich
Bundesliga
Mardi 28 avril
Paris Saint-Germain – FC Bayern
Ligue des champions
Samedi 2 mai
FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga