Le PSG serait sur le point de recruter un milieu de terrain russe pour 25 millions d'euros, l'agent affirmant que le transfert est « conclu à 95 % »

Le transfert d'Aleksey Batrakov est sur le point d'être finalisé, selon son représentant, Dmitry Cheltsov. Invité de l'émission russe « Comment Show », l'agent a fait le point avec une transparence surprenante sur l'état d'avancement des négociations entre le Lokomotiv Moscou et le géant de la Ligue 1.

Il a affirmé que le transfert était acquis à 95 % et a précisé que les deux clubs avaient déjà mené plus de dix échanges téléphoniques. « Cette semaine, Luis Campos se rendra à Moscou pour finaliser l’opération. À ce stade, il faudrait un véritable coup du sort pour empêcher cette transaction : 25 millions d’euros pour le transfert, et environ 5 à 6 millions d’euros de salaire annuel », a conclu l’agent.