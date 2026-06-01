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Le PSG serait sur le point de recruter un milieu de terrain russe pour 25 millions d'euros, l'agent affirmant que le transfert est « conclu à 95 % »
L'agent confirme que les négociations sont bien avancées.
Le transfert d'Aleksey Batrakov est sur le point d'être finalisé, selon son représentant, Dmitry Cheltsov. Invité de l'émission russe « Comment Show », l'agent a fait le point avec une transparence surprenante sur l'état d'avancement des négociations entre le Lokomotiv Moscou et le géant de la Ligue 1.
Il a affirmé que le transfert était acquis à 95 % et a précisé que les deux clubs avaient déjà mené plus de dix échanges téléphoniques. « Cette semaine, Luis Campos se rendra à Moscou pour finaliser l’opération. À ce stade, il faudrait un véritable coup du sort pour empêcher cette transaction : 25 millions d’euros pour le transfert, et environ 5 à 6 millions d’euros de salaire annuel », a conclu l’agent.
Luis Campos mène l'assaut final
L’implication de Luis Campos confirme la volonté du PSG de conclure rapidement ce transfert. Le voyage prévu du conseiller sportif à Moscou indique que seuls quelques détails structurels du contrat, d’une valeur de 25 millions d’euros, restent à finaliser avant l’annonce officielle.
Cette démarche proactive sur le marché des transferts intervient après le triomphe historique du PSG en Ligue des champions, preuve que le club reste avide de nouveaux talents pour régénérer son effectif. En s’assurant les services de Batrakov, le PSG poursuit sa stratégie d’investissement sur le marché russe, stratégie déjà illustrée par l’arrivée réussie du gardien Matvey Safonov.
Correspondre au profil d'Enrique
Batrakov n’est pas seulement une cible commerciale ; il correspond au profil tactique spécifique recherché par l’entraîneur Luis Enrique. À seulement 20 ans, ce milieu de terrain offre la polyvalence et les qualités techniques qui sont devenues la marque de fabrique de la stratégie de recrutement actuelle du PSG sous l’ère Enrique-Campos.
Ses statistiques en Russie sont tout simplement sensationnelles et attestent de sa capacité à performer au plus haut niveau. Lors de sa dernière saison avec le Lokomotiv Moscou, le milieu offensif a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues.
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Une nouvelle ère s’ouvre dans le domaine du recrutement.
La signature de ce jeune prodige russe marque un tournant dans la stratégie du club parisien, qui délaisse les grands noms « galactiques » au profit de jeunes joueurs à fort potentiel. La polyvalence de Batrakov dans le dernier tiers du terrain en fait un atout précieux pour la longue saison de Ligue 1 et les campagnes européennes à venir.
Si les derniers détails du contrat sont finalisés d’ici la fin de la semaine, comme prévu, Batrakov deviendra la première recrue majeure du mercato estival. Avec un salaire annuel estimé à 6 millions d’euros, le club mise gros sur ce joueur de 20 ans pour qu’il devienne le prochain moteur créatif de l’équipe au Parc des Princes.