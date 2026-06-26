La réputation grandissante de Guela s'est encore renforcée grâce à ses performances sous les couleurs de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026, où il a disputé trois matchs et contribué à la qualification de son équipe pour les seizièmes de finale. Il a été titulaire lors des victoires contre l'Équateur et Curaçao, et est entré en fin de match contre l'Allemagne, attirant ainsi l'attention de grands clubs comme le Borussia Dortmund. En conséquence, Strasbourg a fixé un prix de transfert compris entre 30 et 35 millions d’euros pour le frère aîné de Désiré, afin de dissuader les prétendants de haut niveau.