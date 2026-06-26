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Le PSG s’intéresse au frère de Désiré Doué pour en faire le parfait remplaçant d’Achraf Hakimi, alors que ce dernier se distingue avec la Côte d’Ivoire
Le Paris Saint-Germain aurait identifié sa priorité défensive
Après avoir échoué à recruter un arrière droit l’été dernier, le directeur sportif Luis Campos a relancé ses recherches, selon Foot01. Jusqu’ici, le club a dû se contenter de solutions de fortune, alignant les milieux de terrain Warren Zaire-Emery et Joao Neves pour pallier les rares absences de Hakimi. Selon Foot01, le PSG s’intéresse désormais au défenseur strasbourgeois de 23 ans, Guela, auteur d’une excellente saison en Alsace après avoir signé un contrat jusqu’en juin 2029.
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Sa polyvalence impressionne la direction du club.
Selon Fussballdaten, la direction du Parc des Princes serait pleinement convaincue par le profil tactique de l’international ivoirien. L’ancien Rennais s’est imposé comme une référence en Ligue 1, avec deux buts et sept passes décisives en 34 matchs. Sa polyvalence – il peut jouer arrière latéral, défenseur central ou même milieu de terrain – correspond parfaitement aux exigences tactiques flexibles de l’entraîneur Luis Enrique.
Les exploits internationaux font grimper le cours de l'action
La réputation grandissante de Guela s'est encore renforcée grâce à ses performances sous les couleurs de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026, où il a disputé trois matchs et contribué à la qualification de son équipe pour les seizièmes de finale. Il a été titulaire lors des victoires contre l'Équateur et Curaçao, et est entré en fin de match contre l'Allemagne, attirant ainsi l'attention de grands clubs comme le Borussia Dortmund. En conséquence, Strasbourg a fixé un prix de transfert compris entre 30 et 35 millions d’euros pour le frère aîné de Désiré, afin de dissuader les prétendants de haut niveau.
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La bataille des transferts s'annonce intense
Le prochain mercato mettra à l’épreuve la capacité du PSG à négocier efficacement tout en préservant l’harmonie de l’effectif, car le club devra convaincre l’Ivoirien d’accepter un rôle de remplaçant. Face à la concurrence de clubs rivaux, le géant français doit agir rapidement pour entamer des discussions officielles avant que la préparation d’avant-saison ne batte son plein sous la houlette d’Enrique. Résoudre ce problème de profondeur de l’effectif, qui perdure depuis longtemps, reste une priorité absolue, alors que la direction vise à défendre avec succès son titre de champion de Ligue 1 et à conserver son sacre en Ligue des champions la saison prochaine.