« Le PSG s'impose alors 10-0 » : le FC Liverpool livre une prestation catastrophique en Premier League

L'ancien arrière gauche Stephen Warnock a porté un jugement sévère sur la performance de l'équipe de son ancien club après la défaite 1-2 contre Brighton & Hove Albion samedi. Il a déclaré sur « 5 Live » de la BBC : « S'ils se rendent à Paris et jouent comme ça, le PSG va gagner 10-0. Liverpool a été aussi mauvais que ça aujourd’hui. Brighton n’a pas su faire preuve de sang-froid et a essayé de tenir le coup jusqu’au bout. Mais le PSG, lui, a le sang-froid. C’est très, très inquiétant pour Liverpool. »

Pour Liverpool, cette défaite face aux Seagulls était déjà la dixième en championnat cette saison. C'est seulement la septième fois qu'un tenant du titre de l'élite anglaise quitte le terrain aussi souvent en perdant.

Ce bilan catastrophique se reflète également au classement. Liverpool occupe actuellement la cinquième place et compte deux points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Celle-ci est détenue par Aston Villa, qui a encore un match en retard. De plus, Chelsea, Everton et Brentford, qui sont à portée de main, pressent dans le dos.