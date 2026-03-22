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Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

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« Le PSG s'impose alors 10-0 » : le FC Liverpool livre une prestation catastrophique en Premier League

Quelques jours après le match de Ligue des champions contre Galatasaray, les Reds montrent à nouveau leur mauvais visage en championnat et encaissent déjà leur dixième défaite de la saison.

Le FC Liverpool essuie une nouvelle défaite en Premier League, ce qui porte un nouveau coup dur à ses espoirs de décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. À l'approche du quart de finale de la Ligue des champions qui l'opposera au PSG, tenant du titre, dans quelques semaines, un ancien défenseur des Reds se montre très inquiet.

  • L'ancien arrière gauche Stephen Warnock a porté un jugement sévère sur la performance de l'équipe de son ancien club après la défaite 1-2 contre Brighton & Hove Albion samedi. Il a déclaré sur « 5 Live » de la BBC : « S'ils se rendent à Paris et jouent comme ça, le PSG va gagner 10-0. Liverpool a été aussi mauvais que ça aujourd’hui. Brighton n’a pas su faire preuve de sang-froid et a essayé de tenir le coup jusqu’au bout. Mais le PSG, lui, a le sang-froid. C’est très, très inquiétant pour Liverpool. »

    Pour Liverpool, cette défaite face aux Seagulls était déjà la dixième en championnat cette saison. C'est seulement la septième fois qu'un tenant du titre de l'élite anglaise quitte le terrain aussi souvent en perdant.

    Ce bilan catastrophique se reflète également au classement. Liverpool occupe actuellement la cinquième place et compte deux points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Celle-ci est détenue par Aston Villa, qui a encore un match en retard. De plus, Chelsea, Everton et Brentford, qui sont à portée de main, pressent dans le dos.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le FC Liverpool affrontera désormais Manchester City et le PSG

    L'entraîneur Arne Slot a une nouvelle fois assumé la responsabilité de cette défaite. Il a certes évoqué les blessures des stars Alisson et Mohamed Salah, tous deux indisponibles, ainsi que celle d'Hugo Ekitike, qui a dû être remplacé en début de match. La prestation de l'équipe de Liverpool, emmenée par le joueur de l'équipe nationale allemande Florian Wirtz, n'en reste pas moins décevante.

    « Je comprends que les attentes soient élevées quand on a remporté le championnat et dépensé 450 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux joueurs cet été », a déclaré Slot. « Les attentes étaient élevées chez les experts, les médias, moi-même et les supporters. Mais au sein du club, nous examinons la situation et le défi que nous devons relever cette saison. Cela nous rend plus réalistes et nous permet de comprendre pourquoi la saison se déroule ainsi. »

    Le Néerlandais a ajouté : « Malgré tout, ce n’est pas suffisant. Peu importe le nombre d’excuses que je puisse avancer, la position dans laquelle nous nous trouvons n’est pas acceptable. » Son travail n’est pas non plus de chercher des excuses, « mais de trouver des solutions. C’est ce que j’ai encore essayé de faire aujourd’hui. »

    Après la trêve internationale, un programme très difficile attend l'équipe de Slot : tout d'abord, un déplacement à Manchester City pour les quarts de finale de la FA Cup, suivi quatre jours plus tard du duel tant redouté par Warnock contre le PSG au Parc des Princes.

  • Les transferts record du FC Liverpool

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Aleksander IsakAttaquantNewcastle United2025145 millions d'euros
    Florian WirtzMilieu de terrainBayer Leverkusen2025125 millions d'euros
    Hugo EkitikeAttaqueEintracht Francfort202595 millions d'euros
    Darwin NunezAttaqueBenfica202285 millions d'euros
    Virgil van DijkDéfenseFC Southampton201884,65 millions d'euros
    Alisson BeckerGardienAS Rome201872,5 millions d'euros
    Dominik SzoboszlaiMilieu de terrainRB Leipzig202370 millions d'euros
    Naby KeitaMilieu de terrainRB Leipzig201860 millions d'euros
    Luis DiazAttaqueFC Porto202249 millions d'euros
    Milos KerkezDéfenseAFC Bournemouth202546,9 millions d'euros
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