Le FC Liverpool essuie une nouvelle défaite en Premier League, ce qui porte un nouveau coup dur à ses espoirs de décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. À l'approche du quart de finale de la Ligue des champions qui l'opposera au PSG, tenant du titre, dans quelques semaines, un ancien défenseur des Reds se montre très inquiet.
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« Le PSG s'impose alors 10-0 » : le FC Liverpool livre une prestation catastrophique en Premier League
L'ancien arrière gauche Stephen Warnock a porté un jugement sévère sur la performance de l'équipe de son ancien club après la défaite 1-2 contre Brighton & Hove Albion samedi. Il a déclaré sur « 5 Live » de la BBC : « S'ils se rendent à Paris et jouent comme ça, le PSG va gagner 10-0. Liverpool a été aussi mauvais que ça aujourd’hui. Brighton n’a pas su faire preuve de sang-froid et a essayé de tenir le coup jusqu’au bout. Mais le PSG, lui, a le sang-froid. C’est très, très inquiétant pour Liverpool. »
Pour Liverpool, cette défaite face aux Seagulls était déjà la dixième en championnat cette saison. C'est seulement la septième fois qu'un tenant du titre de l'élite anglaise quitte le terrain aussi souvent en perdant.
Ce bilan catastrophique se reflète également au classement. Liverpool occupe actuellement la cinquième place et compte deux points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Celle-ci est détenue par Aston Villa, qui a encore un match en retard. De plus, Chelsea, Everton et Brentford, qui sont à portée de main, pressent dans le dos.
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Le FC Liverpool affrontera désormais Manchester City et le PSG
L'entraîneur Arne Slot a une nouvelle fois assumé la responsabilité de cette défaite. Il a certes évoqué les blessures des stars Alisson et Mohamed Salah, tous deux indisponibles, ainsi que celle d'Hugo Ekitike, qui a dû être remplacé en début de match. La prestation de l'équipe de Liverpool, emmenée par le joueur de l'équipe nationale allemande Florian Wirtz, n'en reste pas moins décevante.
« Je comprends que les attentes soient élevées quand on a remporté le championnat et dépensé 450 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux joueurs cet été », a déclaré Slot. « Les attentes étaient élevées chez les experts, les médias, moi-même et les supporters. Mais au sein du club, nous examinons la situation et le défi que nous devons relever cette saison. Cela nous rend plus réalistes et nous permet de comprendre pourquoi la saison se déroule ainsi. »
Le Néerlandais a ajouté : « Malgré tout, ce n’est pas suffisant. Peu importe le nombre d’excuses que je puisse avancer, la position dans laquelle nous nous trouvons n’est pas acceptable. » Son travail n’est pas non plus de chercher des excuses, « mais de trouver des solutions. C’est ce que j’ai encore essayé de faire aujourd’hui. »
Après la trêve internationale, un programme très difficile attend l'équipe de Slot : tout d'abord, un déplacement à Manchester City pour les quarts de finale de la FA Cup, suivi quatre jours plus tard du duel tant redouté par Warnock contre le PSG au Parc des Princes.
Les transferts record du FC Liverpool
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Aleksander Isak Attaquant Newcastle United 2025 145 millions d'euros Florian Wirtz Milieu de terrain Bayer Leverkusen 2025 125 millions d'euros Hugo Ekitike Attaque Eintracht Francfort 2025 95 millions d'euros Darwin Nunez Attaque Benfica 2022 85 millions d'euros Virgil van Dijk Défense FC Southampton 2018 84,65 millions d'euros Alisson Becker Gardien AS Rome 2018 72,5 millions d'euros Dominik Szoboszlai Milieu de terrain RB Leipzig 2023 70 millions d'euros Naby Keita Milieu de terrain RB Leipzig 2018 60 millions d'euros Luis Diaz Attaque FC Porto 2022 49 millions d'euros Milos Kerkez Défense AFC Bournemouth 2025 46,9 millions d'euros