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Le PSG s’apprête à prolonger le contrat de Luis Enrique, qui devrait ainsi intégrer le club très fermé des entraîneurs les mieux rémunérés du continent
Un engagement à long terme jusqu’en 2030
Après plusieurs mois de pourparlers, le PSG est sur le point de prolonger l’aventure avec Luis Enrique. D’après RMC, le club de la capitale souhaite désormais s’assurer les services de l’ancien mentor du FC Barcelone pour une durée supplémentaire de quatre ans, soit jusqu’en 2031. Ce nouvel accord alignera l’avenir de l’entraîneur sur la feuille de route sportive du champion de Ligue 1.
La direction parisienne, emmenée par le président Nasser Al-Khelaifi, souhaite finaliser tous les détails avant la fin de la saison en cours. Le club s’investit d’ailleurs tellement auprès de l’entraîneur qu’il l’aide même dans ses affaires personnelles, comme la recherche d’une nouvelle résidence à Neuilly afin que sa famille se sente parfaitement à l’aise en France.
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Au sein de l’élite dirigeante européenne
Les modalités financières de l’accord revêtent une importance cruciale. La prolongation proposée inclut une augmentation de salaire substantielle qui propulserait Luis Enrique parmi les trois entraîneurs les mieux rémunérés du football européen.
Malgré les sommes colossales en jeu, son entourage assure qu’il privilégie le projet sportif et le bien-être de sa famille plutôt que la simple quête du salaire le plus élevé. Il ne s’intéresserait même pas aux émoluments précis des autres têtes d’affiche du club.
Cette reconnaissance financière intervient après une période de confiance totale dans son leadership. En février 2025, le PSG avait déjà décidé de récompenser plusieurs piliers de l’effectif, et Luis Enrique se trouvait au cœur de cette dynamique.
Un sentiment de frustration persiste malgré le succès continental.
Alors que les négociations contractuelles avancent, Luis Enrique reste un perfectionniste sur le banc. Même après une victoire convaincante 2-0 contre Liverpool lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, l’Espagnol était loin d’être satisfait.
« C’est clairement dommage. Nous avons très bien joué, nous méritions plus de buts, et je trouve cela dommage car nous avons fait des choses très claires en deuxième mi-temps. Mais c’est la Ligue des champions, et il ne faut pas oublier qu’il reste encore le match retour, mais nous sommes contents », a-t-il déclaré à Canal+.
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Une vision sportive commune
En prolongeant le contrat de Luis Enrique jusqu’en 2030, le PSG cherche à consolider son unité sportive. Cette décision aligne le mandat de l’entraîneur sur celui du conseiller footballistique Luis Campos, avec qui il entretient une collaboration solide. Ensemble, ils ont tourné le dos à l’ère « bling-bling » pour privilégier un recrutement discipliné et axé sur la jeunesse.
Cette harmonie entre Luis Enrique, Campos et Al-Khelaifi est perçue comme l’ingrédient indispensable pour que le PSG poursuive sa quête de gloire européenne. Avec plusieurs cadres, tels que Vitinha et Achraf Hakimi, également sous contrat à long terme, le club estime avoir trouvé le leader capable de guider un effectif en plein renouvellement vers les succès de la prochaine décennie.