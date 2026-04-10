Le PSG s’apprête à prolonger le contrat de Luis Enrique, qui devrait ainsi intégrer le club très fermé des entraîneurs les mieux rémunérés du continent

Après plusieurs mois de pourparlers, le PSG est sur le point de prolonger l’aventure avec Luis Enrique. D’après RMC, le club de la capitale souhaite désormais s’assurer les services de l’ancien mentor du FC Barcelone pour une durée supplémentaire de quatre ans, soit jusqu’en 2031. Ce nouvel accord alignera l’avenir de l’entraîneur sur la feuille de route sportive du champion de Ligue 1.

La direction parisienne, emmenée par le président Nasser Al-Khelaifi, souhaite finaliser tous les détails avant la fin de la saison en cours. Le club s’investit d’ailleurs tellement auprès de l’entraîneur qu’il l’aide même dans ses affaires personnelles, comme la recherche d’une nouvelle résidence à Neuilly afin que sa famille se sente parfaitement à l’aise en France.



