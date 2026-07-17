Le PSG renonce à formuler une offre pour Michael Olise, tandis que la star du Bayern Munich et de l’équipe de France envisage un transfert au Real Madrid

Selon Foot01, le PSG aurait renoncé à recruter Olise, ce qui ouvre la voie au Real Madrid pour s'attacher les services de l'ailier du Bayern. Les champions de France ne souhaitent pas s'aligner sur l'estimation de 200 millions d'euros fixée par le club bavarois. À la place, le directeur sportif parisien Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaifi privilégient désormais un modèle de recrutement plus durable.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, voit en l’attaquant londonien un « Galactico » capable de libérer tout le potentiel de Kylian Mbappé. Selon L’Équipe, Olise s’est déjà renseigné auprès de ses coéquipiers en équipe de France, Mbappé et Aurélien Tchouaméni, sur la vie au Bernabéu. Après une saison au cours de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives, l’international français serait prêt à découvrir la Liga.



