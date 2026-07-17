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Le PSG renonce à formuler une offre pour Michael Olise, tandis que la star du Bayern Munich et de l’équipe de France envisage un transfert au Real Madrid
Le PSG se retire de la course à la signature d'Olise.
Selon Foot01, le PSG aurait renoncé à recruter Olise, ce qui ouvre la voie au Real Madrid pour s'attacher les services de l'ailier du Bayern. Les champions de France ne souhaitent pas s'aligner sur l'estimation de 200 millions d'euros fixée par le club bavarois. À la place, le directeur sportif parisien Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaifi privilégient désormais un modèle de recrutement plus durable.
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, voit en l’attaquant londonien un « Galactico » capable de libérer tout le potentiel de Kylian Mbappé. Selon L’Équipe, Olise s’est déjà renseigné auprès de ses coéquipiers en équipe de France, Mbappé et Aurélien Tchouaméni, sur la vie au Bernabéu. Après une saison au cours de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives, l’international français serait prêt à découvrir la Liga.
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À la recherche du « nouveau Olise »
Le changement de stratégie du PSG constitue une réponse directe aux montants astronomiques qui ont caractérisé les époques Neymar et Lionel Messi. Selon les dirigeants du club, il est désormais préférable de « chercher le prochain Olise plutôt qu’Olise lui-même », afin de privilégier les jeunes talents avant que leur valeur de transfert ne s’envole.
La direction parisienne veut ainsi éviter une nouvelle saga de transfert « cauchemardesque » et se retrouver « au pied du mur » face aux règles du fair-play financier et à sa masse salariale.
Olise, qui pourrait réclamer plus de 20 millions d’euros de salaire annuel, n’est donc plus la priorité : le PSG préfère se tourner vers les espoirs nationaux. Des talents de Ligue 1 comme Maghnes Akliouche et Oumar Diomande entrent désormais dans le viseur de Luis Enrique.
La puissance financière du Real Madrid
Le Real Madrid dispose d’une assise financière exceptionnelle pour mener l’une des opérations les plus onéreuses de l’histoire du football. Les « Blancos » ont récemment affiché un chiffre d’affaires record de 1,161 milliard d’euros et ont engrangé des fonds substantiels grâce aux ventes de joueurs cet été.
Pour autant, le club merengue doit encore équilibrer ses comptes afin d’accueillir la star bavaroise. L’avenir de Vinicius Junior, entré dans la dernière année de son contrat, est ainsi incertain. Selon L’Équipe, si aucun accord n’est trouvé, le Brésilien pourrait être cédé afin de financer l’opération Olise et de respecter les exigences financières.
Par ailleurs, Olise demeure « particulièrement déterminé » à rejoindre la capitale espagnole. Le Bayern avait dans un premier temps refusé d’envisager un départ, mais la position ferme du joueur pourrait faire évoluer la situation en Bavière.
- AFP
Des négociations de longue haleine sont à prévoir.
Selon les dernières informations, le retrait du PSG placerait le Real Madrid en position de force s’il décidait de concrétiser son intérêt. Cependant, le Bayern ne devrait pas laisser partir facilement l’un de ses joueurs clés, ce qui pourrait allonger les négociations.
Du côté du PSG, la priorité semble désormais porter sur l’identification de la prochaine génération de talents plutôt que sur une nouvelle guerre des enchères très médiatisée, tandis que Madrid espère que sa puissance financière lui permettra finalement d’attirer l’un des joueurs les plus convoités de l’été.
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