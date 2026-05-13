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Le PSG récidive ! L'équipe de Luis Enrique s'impose face à son rival Lens et remporte un nouveau titre de champion de Ligue 1
De nouveau champions au Stade Bollaert-Delelis
Lors d'un choc décisif qui s'annonçait comme le dernier obstacle de leur parcours en championnat, le PSG a démontré pourquoi il reste la référence absolue en France. Lors de cette 29^e journée reportée, le futur champion affrontait Lens, deuxième au classement, les visiteurs sachant qu’une victoire mettrait mathématiquement fin à la course au titre. Mission accomplie : victoire 2-0 et nouveau trophée au palmarès du Parc des Princes.
Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score, rappelant à tous qu’il appartient à l’élite des attaquants européens et réduisant au silence le public local. Alors que Lens poussait pour égaliser et maintenir le suspense jusqu’à la dernière journée, la défense parisienne a tenu bon. Dans les cages, Matvey Safonov s’est montré décisif avec quatre arrêts de classe mondiale, maintenant son équipe en tête. Le score était scellé dans le temps additionnel lorsque la jeune pépite Ibrahim Mbaye a inscrit le deuxième but, offrant au PSG un sacre national en apothéose.
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Une ère de domination nationale sans précédent
Ce nouveau sacre dépasse le simple statut de trophée : il inscrit le club dans l’histoire. En remportant son cinquième titre consécutif de Ligue 1, l’effectif actuel a surpassé le précédent record du club, établi entre 2012 et 2016 avec quatre victoires d’affilée. Ce succès confirme la dynamique implacable du projet porté par Qatar Sports Investments (QSI), qui a désormais guidé le club vers douze sacres en quinze saisons, depuis son arrivée en août 2011.
Avec 14 sacres au compteur, le club parisien distancie désormais de quatre longueurs son rival historique, Saint-Étienne. Depuis l’arrivée des investisseurs qataris, seuls trois formations ont brisé l’hégémonie capitale : le Montpellier d’Olivier Giroud en 2012, le Monaco de Kylian Mbappé en 2017 et Lille en 2021. Cette série de cinq sacres d’affilée souligne l’écart croissant entre le PSG et ses poursuivants.
Enrique peut toujours espérer réaliser le doublé
Le titre de champion étant désormais assuré, Enrique peut désormais se consacrer pleinement à une fin de saison historique. Alors que Lens doit désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de France qui l'opposera à Nice le 22 mai, le PSG a les yeux rivés sur le plus grand trophée de tous. Les nouveaux champions affronteront Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai.
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Le point sur la Ligue 1
Bien que le suspense soit terminé en tête du classement, la lutte pour les places européennes reste intense. Le PSG (76 points) et Lens (67 points) ont déjà validé leur billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions remaniée. La lutte pour les 3ᵉ et 4ᵉ places demeure l’enjeu majeur pour les poursuivants : Lille occupe actuellement la 3ᵉ marche du podium avec 61 points, juste devant Lyon, 4ᵉ avec 60 points, et Rennes, 5ᵉ avec 59 points, alors que le championnat touche à son terme.