Le PSG récidive ! L'équipe de Luis Enrique s'impose face à son rival Lens et remporte un nouveau titre de champion de Ligue 1

Lors d'un choc décisif qui s'annonçait comme le dernier obstacle de leur parcours en championnat, le PSG a démontré pourquoi il reste la référence absolue en France. Lors de cette 29^e journée reportée, le futur champion affrontait Lens, deuxième au classement, les visiteurs sachant qu’une victoire mettrait mathématiquement fin à la course au titre. Mission accomplie : victoire 2-0 et nouveau trophée au palmarès du Parc des Princes.

Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score, rappelant à tous qu’il appartient à l’élite des attaquants européens et réduisant au silence le public local. Alors que Lens poussait pour égaliser et maintenir le suspense jusqu’à la dernière journée, la défense parisienne a tenu bon. Dans les cages, Matvey Safonov s’est montré décisif avec quatre arrêts de classe mondiale, maintenant son équipe en tête. Le score était scellé dans le temps additionnel lorsque la jeune pépite Ibrahim Mbaye a inscrit le deuxième but, offrant au PSG un sacre national en apothéose.