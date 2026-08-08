Les Parisiens n’ont pas fini de renforcer leur secteur des gardiens. Après les recrutements de Matvey Safonov en 2024 et de Lucas Chevalier en 2025, les champions de France travaillent désormais activement sur un accord pour le gardien de Parme Suzuki. Selon Le Parisien, le profil du joueur de 23 ans est très apprécié par la direction parisienne, en particulier par le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Enrique.

L’international japonais possède déjà une expérience significative en Serie A et dispose d’une énorme marge de progression. Les décideurs du PSG seraient prêts à investir environ 40 millions d’euros pour s’attacher ses services. Dans le même temps, la presse italienne indique qu’une deuxième offre officielle pourrait s’élever à 35 millions d’euros, bonus liés aux performances compris.