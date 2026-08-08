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Le PSG prépare un transfert de 40 M€ pour Zion Suzuki, tandis que Luis Enrique envisage un plan de prêt à la Juventus
Le PSG vise l’international japonais Suzuki
Les Parisiens n’ont pas fini de renforcer leur secteur des gardiens. Après les recrutements de Matvey Safonov en 2024 et de Lucas Chevalier en 2025, les champions de France travaillent désormais activement sur un accord pour le gardien de Parme Suzuki. Selon Le Parisien, le profil du joueur de 23 ans est très apprécié par la direction parisienne, en particulier par le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Enrique.
L’international japonais possède déjà une expérience significative en Serie A et dispose d’une énorme marge de progression. Les décideurs du PSG seraient prêts à investir environ 40 millions d’euros pour s’attacher ses services. Dans le même temps, la presse italienne indique qu’une deuxième offre officielle pourrait s’élever à 35 millions d’euros, bonus liés aux performances compris.
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Un éventuel prêt à l’étude
S’attacher la signature de Suzuki ne garantirait pas nécessairement son intégration immédiate dans l’effectif de l’équipe première de Luis Enrique. Le Parisien laisse entendre que le PSG pourrait recruter le talent japonais avant de l’envoyer immédiatement en prêt. En quête d’un temps de jeu important, Suzuki pourrait poursuivre son développement prometteur ailleurs pendant une saison avant de revenir à Paris avec un statut rehaussé. Cette stratégie est sérieusement envisagée par la direction du club.
Fait intéressant, la Juventus figure parmi les clubs qui étudient un prêt pour le gardien. Le club turinois se serait retiré de la féroce bataille avec le PSG, mais pourrait finalement accueillir Suzuki à titre temporaire.
La bataille pour le maillot numéro un se poursuit
Dans l’immédiat, la rude concurrence entre Safonov et Chevalier va se poursuivre dans la capitale française. Aucun des deux gardiens n’a réellement pris l’ascendant aux yeux d’Enrique, si bien que la place de titulaire reste totalement en jeu. Malgré la perte de sa place de titulaire la saison dernière, Chevalier est déterminé à rester à Paris et à reconquérir sa place.
Les premiers signes de la pré-saison laissent penser que le staff a totalement rebattu la hiérarchie au poste de gardien. Lors d’une récente défaite 3-0 en amical contre Majorque, les deux portiers ont eu 45 minutes pour faire leurs preuves. Safonov a débuté la rencontre et a encaissé deux buts, tandis que Chevalier est entré à la pause et a concédé un but sur corner.
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Construire l’avenir à Paris
Au-delà de la poursuite immédiate de Suzuki, le PSG prépare avec soin l’avenir de son secteur des gardiens de but. Les Parisiens ont sécurisé plusieurs jeunes options afin d’assurer une stabilité à long terme. Le prometteur gardien de 18 ans Alessandro Longoni est arrivé libre plus tôt cet été afin de poursuivre sa progression en France. Par ailleurs, le prospect du centre de formation Arthur Vignaud a récemment signé son premier contrat professionnel, le liant au club jusqu’en 2029.
Bien que ce poste n’accueille qu’un seul joueur sur le terrain, le PSG continue sans cesse de multiplier ses options. L’éventuelle arrivée de Suzuki ajouterait une nouvelle couche enthousiasmante à sa stratégie globale à long terme.
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