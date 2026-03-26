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Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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Le PSG obtient gain de cause ! Le tenant du titre de la Ligue des champions se voit accorder un avantage avant son quart de finale contre Liverpool, sa demande de report, très controversée, ayant été acceptée

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Paris Saint-Germain vs Liverpool
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Lens vs Paris Saint-Germain
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Le Paris Saint-Germain vient de recevoir un coup de pouce non négligeable à l'approche de son match décisif des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. La LFP a officiellement accédé à la demande des champions de France de reporter leur match crucial de Ligue 1 contre le RC Lens afin de privilégier leur parcours européen.

  • Les Parisiens sont autorisés à disputer les compétitions européennes

    Le Conseil d'administration de la LFP a décidé à l'unanimité de reporter le match de championnat du PSG contre le RC Lens, initialement prévu le 11 avril. Cette décision permet à l'équipe de Luis Enrique de disposer d'une semaine entièrement libre pour se concentrer sur son quart de finale aller-retour de Ligue des champions contre Liverpool, qui se déroulera les 8 et 14 avril.

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Stratégie pour la domination continentale

    Cette décision intervient alors que les champions d'Europe en titre s'apprêtent à défendre leur titre face aux géants de la Premier League. En retirant du calendrier un match de championnat très intense, les autorités françaises ont veillé à ce que leur club phare reste au sommet de sa forme physique pour la plus grande scène du continent. 

    « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg, afin de leur permettre de se préparer au mieux pour leurs quarts de finale respectifs de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Conference League, le Conseil d’administration de la LFP a décidé à l’unanimité, sans les clubs concernés, de reporter les matches RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de la Ligue 1 McDonald’s, au mercredi 13 mai », a déclaré la LFP dans un communiqué.

    « Ces décisions s’inscrivent dans la droite ligne de l’objectif stratégique prioritaire du Conseil d’administration, qui est de permettre à la France de conserver sa cinquième place au classement des coefficients de l’UEFA, garantissant quatre places en Ligue des champions de l’UEFA. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’ajuster son calendrier afin d’avancer le match RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai, dans l’hypothèse où le Paris Saint-Germain se qualifierait pour les demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA. »

  • Conséquences pour Lens dans la course au titre

    Si cette décision constitue une victoire pour les ambitions européennes du PSG, elle a suscité une vive opposition de la part de Lens. Il ne s’agissait pas d’un simple match entre deux équipes de milieu de tableau, mais d’une rencontre susceptible de décider du titre entre les deux meilleures équipes de France. Lens n’est actuellement qu’à un point du leader et tenait absolument à se mesurer au champion à la date initialement prévue.

    Dans son communiqué officiel, Lens a fait part de ses griefs concernant le changement de calendrier, déclarant : « Il nous semble qu’un sentiment inquiétant s’installe : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de simple variable au service des ambitions européennes de certaines parties. Il s’agit là d’une conception singulière de l’équité sportive, à laquelle il est difficile de trouver des équivalents dans les autres grandes compétitions continentales. »

    « Changer la date de ce match aujourd’hui reviendrait à priver le Racing Club de Lens de compétition pendant 15 jours, suivis de matchs tous les trois jours — un calendrier qui ne correspond ni à celui établi en début de saison, ni aux ressources d’un club capable d’absorber ce type de nouvelle contrainte sans conséquence. »

    « Au-delà de ce cas particulier, la question soulevée est plus fondamentale : celle du respect dû à la compétition elle-même. Il est légitime de s’interroger à ce sujet lorsque, sur son propre terrain, le championnat semble parfois relégué au second plan derrière d’autres ambitions, aussi légitimes soient-elles. Le Racing Club de Lens reste attaché à l’équité, à la clarté des règles et au respect de toutes les parties prenantes. Des principes simples, pour un football français équitable et respecté. »

  • FBL-WC-2022-MATCH28-ESP-GERAFP

    Et maintenant ?

    Après la trêve internationale, le PSG reprendra la Ligue 1 contre Toulouse, avant d'affronter Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens restent en tête du classement, avec un match de moins que leurs rivaux.

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