Le PSG obtient gain de cause ! Le tenant du titre de la Ligue des champions se voit accorder un avantage avant son quart de finale contre Liverpool, sa demande de report, très controversée, ayant été acceptée

Cette décision intervient alors que les champions d'Europe en titre s'apprêtent à défendre leur titre face aux géants de la Premier League. En retirant du calendrier un match de championnat très intense, les autorités françaises ont veillé à ce que leur club phare reste au sommet de sa forme physique pour la plus grande scène du continent.

« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg, afin de leur permettre de se préparer au mieux pour leurs quarts de finale respectifs de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Conference League, le Conseil d’administration de la LFP a décidé à l’unanimité, sans les clubs concernés, de reporter les matches RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de la Ligue 1 McDonald’s, au mercredi 13 mai », a déclaré la LFP dans un communiqué.

« Ces décisions s’inscrivent dans la droite ligne de l’objectif stratégique prioritaire du Conseil d’administration, qui est de permettre à la France de conserver sa cinquième place au classement des coefficients de l’UEFA, garantissant quatre places en Ligue des champions de l’UEFA. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’ajuster son calendrier afin d’avancer le match RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai, dans l’hypothèse où le Paris Saint-Germain se qualifierait pour les demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA. »