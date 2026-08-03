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Le PSG lance une offensive à 33 M€ pour détourner la Juventus de sa piste menant au gardien de Parme Zion Suzuki
Le PSG soumet une offre officielle
Le Paris Saint-Germain a officiellement transmis à Parme une offre de 33 M€ (28 M£/38 M$) pour Suzuki, le gardien titulaire du Japon. Ce mouvement surprise du champion de Ligue 1 lui permet de griller la politesse à la Juventus, qui avait identifié Suzuki comme une cible prioritaire pour renforcer ses options défensives. Suzuki, qui est sous contrat au Stadio Tardini jusqu'en 2029, a rejoint Parme en provenance de Saint-Trond en 2024 pour 8,2 M€ et a disputé 57 matches de Serie A.
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La situation du transfert de Suzuki évolue
Selon des informations de TuttoMercatoWebet du journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, la proposition officielle du PSG place le club français en pole position devant la Juventus. La Vieille Dame travaillait sur une liste restreinte de gardiens ciblés, mais risquait désormais de passer à côté après l’intervention rapide des Parisiens.
Ce mouvement a de quoi surprendre compte tenu du statut de numéro un bien établi de Matvey Safonov, ainsi que du lourd investissement réalisé l’été dernier sur Lucas Chevalier. Les informations ajoutent que le PSG pourrait choisir de prêter immédiatement Suzuki à Parme afin de lui garantir un temps de jeu régulier.
Une régularité affichée en Italie
Le gardien de 23 ans, né à New York, a affiché une régularité remarquable avec Parme la saison dernière, gardant sa cage inviolée à cinq reprises en 20 apparitions en Serie A et aidant son équipe à terminer à la 13e place. Sur la scène internationale, Suzuki compte 28 sélections avec le Japon, s’imposant comme le gardien numéro un de son pays. Sa valeur marchande en forte hausse place Parme en excellente position pour réaliser un bénéfice financier substantiel sur son investissement initial.
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Les préparatifs du match d’ouverture de la saison approchent
Parme doit désormais prendre rapidement une décision concernant l'avenir de Suzuki avant son premier match de Serie A 2026-2027 contre Cagliari le 22 août. Pendant ce temps, le PSG se prépare à lancer la défense de son titre en Ligue 1 lorsqu'il recevra Rennes au Parc des Princes le lendemain. La Juventus risque de devoir se tourner vers d'autres pistes si elle ne parvient pas à s'aligner sur l'offre financière soumise par les Parisiens.
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