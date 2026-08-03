Selon des informations de TuttoMercatoWebet du journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, la proposition officielle du PSG place le club français en pole position devant la Juventus. La Vieille Dame travaillait sur une liste restreinte de gardiens ciblés, mais risquait désormais de passer à côté après l’intervention rapide des Parisiens.

Ce mouvement a de quoi surprendre compte tenu du statut de numéro un bien établi de Matvey Safonov, ainsi que du lourd investissement réalisé l’été dernier sur Lucas Chevalier. Les informations ajoutent que le PSG pourrait choisir de prêter immédiatement Suzuki à Parme afin de lui garantir un temps de jeu régulier.