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Yosua Arya

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Le PSG furieux ! Un rapport d’arbitrage sévère pourrait être synonyme de catastrophe pour Nuno Mendes après son carton rouge lors de la défaite contre Lens au Trophée des champions

Paris Saint-Germain
N. Mendes
Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Super Coupe

Le Paris Saint-Germain serait surpris par le rapport officiel de l’arbitre après l’expulsion tardive de Nuno Mendes contre Lens. Le club parisien craint que la formulation précise employée par l’officiel du match, Jeremie Pignard, n’entraîne une lourde suspension pour le latéral portugais.

  • La frustration du Trophée des champions

    Le PSG se prépare aux conséquences de sa décevante défaite 1-0 face à Lens lors du Trophée des champions dimanche. En plus de laisser filer le trophée, le club parisien a terminé la rencontre à dix. Le latéral gauche portugais Mendes a reçu un carton rouge direct dans les derniers instants du match. L’expulsion du joueur de 24 ans a aggravé une soirée frustrante pour le club de la capitale, mais les retombées de cet incident semblent loin d’être terminées.

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    « Frappe violente »

    Le principal point de discorde provient du rapport officiel de match remis par l’arbitre Pignard. Selon le média français RMC Sport, l’officiel a choisi des termes particulièrement forts pour décrire l’incident qui a conduit à l’expulsion du défenseur. Pignard aurait détaillé les actions de l’international portugais comme un « coup violent hors du ballon » dans sa documentation d’après-match. Cette terminologie spécifique est généralement réservée aux infractions graves et est jugée incroyablement sévère par la direction parisienne.

  • Le PSG accepte le licenciement

    Malgré leur frustration concernant le rapport écrit, le PSG ne cherche pas à annuler complètement la décision prise par l’arbitre sur le terrain. La direction du club ne conteste pas le fait que Mendes méritait de recevoir un carton rouge pour ce tacle en retard.

    Le club est simplement déconcerté par la formulation du rapport, estimant fermement qu’elle déforme la réalité de la situation. Les dirigeants parisiens soutiennent que le jeu avait déjà officiellement repris lorsque Mendes a effectué sa course en profondeur, ce qui contredit l’affirmation de l’arbitre selon laquelle l’incident s’est produit entièrement hors du ballon.

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    En attente du verdict final

    La formulation précise du rapport de Pignard est extrêmement importante, car elle pourrait peser lourdement sur la sanction finale infligée au joueur. La commission disciplinaire officielle va désormais examiner le rapport et déterminer la durée exacte de sa suspension. Une interprétation sévère de cette formulation pourrait entraîner une longue suspension pour l’arrière latéral. Après n’avoir disputé que deux matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mendes doit désormais attendre avec anxiété de savoir quand il sera autorisé à reprendre la compétition.

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