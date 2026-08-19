Malgré leur frustration concernant le rapport écrit, le PSG ne cherche pas à annuler complètement la décision prise par l’arbitre sur le terrain. La direction du club ne conteste pas le fait que Mendes méritait de recevoir un carton rouge pour ce tacle en retard.

Le club est simplement déconcerté par la formulation du rapport, estimant fermement qu’elle déforme la réalité de la situation. Les dirigeants parisiens soutiennent que le jeu avait déjà officiellement repris lorsque Mendes a effectué sa course en profondeur, ce qui contredit l’affirmation de l’arbitre selon laquelle l’incident s’est produit entièrement hors du ballon.