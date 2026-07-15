Le PSG fixe un prix de 50 millions d’euros pour le joueur convoité par Manchester City, Tottenham et Aston Villa, qui souhaite partir cet été

Mbaye a tranché : il quitte le PSG. Peu utilisé cette saison par le staff, l’ailier de 18 ans a compris que son temps de jeu ne progresserait pas à court terme. Avec un secteur offensif parisien toujours renforcé, la concurrence reste féroce pour ce pur produit du centre de formation.

L’international sénégalais cherche désormais un club capable de lui offrir davantage de temps de jeu. La saison passée, il a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 242 minutes d’utilisation, et a inscrit trois buts ainsi que deux passes décisives, toutes ses contributions offensives ayant été réalisées en Ligue 1. Le champion en titre ne s’opposerait pas à un départ, estimant qu’une séparation pourrait bénéficier aux deux parties, sous réserve que les conditions financières soient remplies.



