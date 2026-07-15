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Le PSG fixe un prix de 50 millions d’euros pour le joueur convoité par Manchester City, Tottenham et Aston Villa, qui souhaite partir cet été
Mbaye envisage de quitter le Parc des Princes
Mbaye a tranché : il quitte le PSG. Peu utilisé cette saison par le staff, l’ailier de 18 ans a compris que son temps de jeu ne progresserait pas à court terme. Avec un secteur offensif parisien toujours renforcé, la concurrence reste féroce pour ce pur produit du centre de formation.
L’international sénégalais cherche désormais un club capable de lui offrir davantage de temps de jeu. La saison passée, il a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 242 minutes d’utilisation, et a inscrit trois buts ainsi que deux passes décisives, toutes ses contributions offensives ayant été réalisées en Ligue 1. Le champion en titre ne s’opposerait pas à un départ, estimant qu’une séparation pourrait bénéficier aux deux parties, sous réserve que les conditions financières soient remplies.
- AFP
Le PSG fixe une valorisation colossale de 50 millions d'euros
Bien qu’il soit disposé à faciliter un transfert, le PSG n’est pas prêt à laisser partir à bon marché ce joueur issu de son centre de formation. Le club a placé la barre très haut pour tout prétendant potentiel : selon L’Équipe, il exige en effet une somme comprise entre 40 et 50 millions d’euros pour se séparer du jeune joueur. Cette évaluation tient compte des deux années restantes sur son contrat actuel et de son statut de l’un des talents les plus prometteurs du football européen.
Cette position a été transmise à tous les prétendants qui se sont renseignés sur la disponibilité du joueur. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund aurait déjà pris contact, le journaliste précisant que le club allemand s’est manifesté ces derniers jours.
Les cadors de la Premier League entrent dans la course
Si Dortmund est réputé pour former de jeunes talents, le club doit faire face à une concurrence acharnée de la part des clubs de l'élite anglaise. Manchester City, Tottenham Hotspur et Aston Villa auraient tous manifesté un vif intérêt pour s'attacher les services de Mbaye. Ces clubs de Premier League suivraient la situation de près, conscients que la vitesse explosive et les qualités techniques de l'ailier conviendraient parfaitement au football anglais.
Sur la scène internationale, Mbaye a confirmé son potentiel cet été lors de la Coupe du monde avec le Sénégal. L’ailier a disputé quatre matches avec les Lions de la Teranga, inscrivant notamment un but lors de la défaite 3-1 contre la France. Son parcours s’est achevé en seizièmes de finale, où le Sénégal a été éliminé après une défaite 3-2 à l’issue des prolongations face à la Belgique.
- Getty Images Sport
Les grosses affiches continuent de briller
La vente de Mbaye, estimée à près de 50 millions d’euros, représenterait un nouveau succès financier majeur pour le PSG, après le départ de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais vient en effet de s’engager avec l’AC Milan pour un transfert évalué à 74 millions d’euros, offrant au club une confortable marge de manœuvre sur le marché des transferts tout en respectant les règles financières.
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