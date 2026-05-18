Les champions de France ont tenu à faire le point sur l’état de santé de leur joueur vedette après une soirée inquiétante. Remplacé par mesure de précaution dimanche contre le Paris FC après avoir ressenti une gêne au mollet droit, Dembélé restera en soins ces prochains jours. Le communiqué officiel du club a confirmé que le joueur de 29 ans suivait un traitement spécifique pour soigner ce problème.

Si la vision du Ballon d’Or touchant apparemment à une blessure musculaire a immédiatement semé la panique parmi les supporters ayant fait le déplacement, le diagnostic ultérieur indique que le problème n’est pas aussi sérieux que craint à première vue. Le staff médical du club continuera de surveiller l’ailier alors qu’il se prépare pour le déplacement à Budapest plus tard ce mois-ci.