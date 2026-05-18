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Mohamed Saeed

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Le PSG fait le point sur la blessure d'Ousmane Dembélé : son remplacement précoce fait craindre que le lauréat du Ballon d'Or ne rate la finale de la Ligue des champions contre Arsenal

Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
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Arsenal
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a livré un point médical sur Ousmane Dembélé, sorti prématurément lors de la dernière journée de Ligue 1. L’ancien Blaugrana, qui a quitté le terrain en boitant lors du derby face au Paris FC, suscite l’inquiétude à douze jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal.

  • Le PSG confirme que Dembélé souffre d'une gêne au mollet.

    Les champions de France ont tenu à faire le point sur l’état de santé de leur joueur vedette après une soirée inquiétante. Remplacé par mesure de précaution dimanche contre le Paris FC après avoir ressenti une gêne au mollet droit, Dembélé restera en soins ces prochains jours. Le communiqué officiel du club a confirmé que le joueur de 29 ans suivait un traitement spécifique pour soigner ce problème.

    Si la vision du Ballon d’Or touchant apparemment à une blessure musculaire a immédiatement semé la panique parmi les supporters ayant fait le déplacement, le diagnostic ultérieur indique que le problème n’est pas aussi sérieux que craint à première vue. Le staff médical du club continuera de surveiller l’ailier alors qu’il se prépare pour le déplacement à Budapest plus tard ce mois-ci.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Luis Enrique garde son calme malgré la frayeur

    Après la défaite 2-1 dans le derby parisien, l’entraîneur principal a immédiatement relativisé la gravité de la situation. Le technicien espagnol a insisté sur le fait que le remplacement de l’ailier par Goncalo Ramos ne répondait pas à un souci de longue date.

    « Je pense que c'est juste de la fatigue. Ce que nous disons aujourd'hui n'est que spéculation, mais je ne pense pas que ce soit grave, et il reste encore deux semaines », a-t-il déclaré aux médias.

    Cet optimisme est conforté par les premiers examens, qui excluent toute déchirure importante : l’attaquant souffre seulement d’une gêne musculaire au mollet. Selon le staff médical, ce problèmene devrait pas l’empêcher d’être opérationnel pour défier les Gunners de Mikel Arteta lors du grand rendez-vous continental.

  • Une course contre la montre s’engage pour la finale de la Ligue des champions.

    Dembélé brille cette saison au PSG, avec 19 buts et 11 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.

    Sa disponibilité est jugée cruciale pour les ambitions du PSG de conquérir un deuxième titre continental consécutif. La finale étant programmée le 30 mai, le staff médical dispose donc de douze jours pour s’assurer que l’international français retrouve une condition physique optimale.

    Le club se dit confiant : ce temps de repos devrait suffire. Selon des sources internes, sa présence à Budapest ne fait pas l’objet d’une inquiétude majeure, même si l’entraînement de cette semaine se poursuit avec prudence.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Inquiétudes au niveau international concernant les Bleus

    Le staff médical du PSG et l’encadrement des Bleus surveilleront de près l’évolution de son état. Indispensable dans le système de Didier Deschamps, Dembélé a déjà été sélectionné pour la Coupe du monde 2026. Tout nouveau pépin physique à ce stade pénaliserait non seulement les ambitions du club parisien, mais menacerait aussi sa préparation pour le rendez-vous nord-américain.

    Si l’attaquant devrait manquer certaines activités médiatiques et séances d’entraînement allégées, il devrait toutefois être prêt pour mener l’attaque lorsque l’hymne de la Ligue des champions retentira en Hongrie.

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