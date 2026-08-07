Le PSG se rapproche de la signature du gardien de Parme Suzuki, alors que son mercato estival s’accélère. Le champion de France souhaite renforcer ses options après l’arrivée officielle, jeudi, du milieu de terrain de Monaco Maghnes Akliouche pour 50 millions d’euros.

L'Équipe et Corriere dello Sport rapportent qu’un accord pour l’international japonais de 23 ans pourrait être finalisé dans les 48 prochaines heures. Cependant, les exigences de Suzuki concernant son futur rôle donnent déjà du fil à retordre aux dirigeants parisiens.