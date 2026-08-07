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Le PSG fait face à une complication dans le transfert de Zion Suzuki, le gardien japonais exigeant une place de titulaire
Le PSG avance dans sa quête de Suzuki
Le PSG se rapproche de la signature du gardien de Parme Suzuki, alors que son mercato estival s’accélère. Le champion de France souhaite renforcer ses options après l’arrivée officielle, jeudi, du milieu de terrain de Monaco Maghnes Akliouche pour 50 millions d’euros.
L'Équipe et Corriere dello Sport rapportent qu’un accord pour l’international japonais de 23 ans pourrait être finalisé dans les 48 prochaines heures. Cependant, les exigences de Suzuki concernant son futur rôle donnent déjà du fil à retordre aux dirigeants parisiens.
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Le gardien japonais exige un temps de jeu garanti
Alors que le PSG n’a pas encore tranché sur la meilleure manière d’utiliser Suzuki, le joueur, lui, affiche des ambitions très claires. Tuttosport rapporte que le gardien insiste absolument pour jouer régulièrement en équipe première plutôt que de rester sur le banc.
Après avoir bouclé une saison complète à Parme, où il a disputé 22 matches toutes compétitions confondues, Suzuki refuse d’accepter un rôle de remplaçant. Cette position met la pression sur le PSG, qui ne peut actuellement pas lui garantir une place de titulaire. Les médias italiens évoquent deux options possibles pour l’international japonais au Parc des Princes. Le PSG pourrait soit conserver Suzuki comme doublure de Matvei Safonov, soit l’envoyer immédiatement en prêt pour une saison.
Offre plus élevée attendue sur fond d’incertitude autour du poste de gardien
Le PSG se prépare à soumettre une offre améliorée après le rejet de sa proposition initiale de 28 M€ plus 5 M€ de bonus. Suzuki, qui compte 28 sélections avec le Japon, reste sous contrat avec le club italien jusqu’en 2029.
Cette offensive intervient à un moment délicat pour le club de la capitale. Des questions continuent d’entourer l’avenir de Lucas Chevalier, ce qui complique davantage la stratégie à long terme du PSG au poste de gardien. Après avoir déjà investi massivement sur Akliouche, la direction parisienne doit agir rapidement pour clarifier sa hiérarchie des gardiens avant de conclure les négociations avec Parme.
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Prochaines étapes dans des négociations de transfert délicates
Le PSG devrait présenter son offre révisée dans les prochaines heures afin de finaliser l’accord avec Parme. Toutefois, convaincre Suzuki d’accepter le parcours proposé reste un obstacle crucial. Si le PSG choisit de ne pas confier à Suzuki un rôle de titulaire, un prêt pourrait satisfaire toutes les parties pour la saison à venir. Dans le cas contraire, la star japonaise pourrait reconsidérer son arrivée dans la capitale française. La direction parisienne doit désormais trouver l’équilibre entre les exigences fermes de Suzuki et ses plans déjà établis au poste de gardien, alors qu’elle cherche à boucler sa deuxième recrue majeure de la semaine.
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