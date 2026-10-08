Le célèbre cabinet d’architecture Populous a recommandé de détruire le toit légendaire du Parc des Princes. Cette mesure radicale est considérée comme quasiment inévitable pour augmenter significativement la taille des tribunes et atteindre l’objectif d’une capacité de 70 000 places.

Cette proposition a provoqué une vive réaction de la part des proches de Roger Taillibert, l’architecte d’origine qui a conçu le stade. Taillibert, décédé en 2019, a toujours souhaité que l’enceinte soit préservée dans sa forme originelle.

« Le Parc des Princes est une construction unique qui fait partie de l’histoire de l’architecture », a expliqué l’architecte du patrimoine Nicolas Buisson, selon Foot01. « Toucher aux piliers déforme complètement l’image du bâtiment. Nous pouvons travailler de manière plus fine sur le projet et trouver une autre solution. »