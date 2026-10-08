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Le PSG face à une grave crise de stade alors que son ambitieux projet d’agrandissement du Parc des Princes à 70 000 places se heurte à un énorme obstacle juridique
Les projets de stade du PSG se heurtent à un obstacle majeur
Le PSG a de plus en plus de chances de rester au Parc des Princes à l’avenir. Le club considère l’achat et l’agrandissement de son enceinte historique comme l’option privilégiée pour la suite si la Ville de Paris accepte de vendre. Cependant, son ambition de transformer le stade en une enceinte moderne de 70 000 places s’annonce bien plus compliquée que prévu au départ. La durée et l’ampleur des travaux nécessaires seraient colossales.
- AFP
Projet controversé de démolir un toit emblématique
Le célèbre cabinet d’architecture Populous a recommandé de détruire le toit légendaire du Parc des Princes. Cette mesure radicale est considérée comme quasiment inévitable pour augmenter significativement la taille des tribunes et atteindre l’objectif d’une capacité de 70 000 places.
Cette proposition a provoqué une vive réaction de la part des proches de Roger Taillibert, l’architecte d’origine qui a conçu le stade. Taillibert, décédé en 2019, a toujours souhaité que l’enceinte soit préservée dans sa forme originelle.
« Le Parc des Princes est une construction unique qui fait partie de l’histoire de l’architecture », a expliqué l’architecte du patrimoine Nicolas Buisson, selon Foot01. « Toucher aux piliers déforme complètement l’image du bâtiment. Nous pouvons travailler de manière plus fine sur le projet et trouver une autre solution. »
L’architecture unique du stade limite les options d’agrandissement
La conception en cuvette si particulière du stade a historiquement rendu toute extension spectaculaire incroyablement difficile. Les idées précédentes s'articulaient autour d'un creusement du sol pour abaisser la pelouse, ce qui permettrait d'avoir des tribunes plus hautes sans modifier la ligne du toit.
Cependant, de récentes avancées architecturales ont ouvert la voie à une reconstruction complète des tribunes. Le défi consiste désormais à concilier ces nouvelles possibilités avec la préservation du caractère historique du stade.
Si les architectes n'ont pas le droit de modifier le toit, ils craignent que la capacité maximale soit plafonnée à seulement 60 000 places. Cette restriction crée un dilemme majeur pour le club.
- AFP
Des menaces de poursuites judiciaires pourraient retarder le projet de stade
Limiter la capacité à 60 000 places pourrait ne pas valoir l’investissement financier massif pour Qatar Sports Investments. Le groupe propriétaire est confronté à une décision difficile concernant la viabilité de l’ensemble du projet d’agrandissement.
Il doit aussi composer avec un potentiel champ de mines juridique. La fille de Taillibert, agissant en tant que détentrice de droits, pourrait traduire le club en justice si les nouveaux plans architecturaux déforment l’œuvre originale de son père.
Toute bataille juridique entraînerait une énorme perte de temps pour le PSG. Le club doit désormais peser soigneusement ses options avant de s’engager dans une orientation architecturale finale.
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