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Le PSG étudie un agrandissement du Parc des Princes, les récents lauréats de la Ligue des champions ayant relancé les discussions en vue d'acquérir l'enceinte
Les projets d'expansion du PSG prennent de l'ampleur
À l’issue d’un vote décisif du Conseil municipal de Paris, la Ville a officiellement donné son feu vert pour la reprise des discussions de fond sur la vente du stade au club. Une réunion de 90 minutes du comité de pilotage, qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville sous la coprésidence de l’adjoint au maire Emmanuel Grégoire et du directeur général du PSG Victoriano Melero, a défini cette semaine le cadre général des études de projet en cours. Selon L'Équipe, le club parisien explore déjà des simulations techniques pour transformer l'enceinte actuelle, dotée de 48 000 places, en une arène moderne capable d'accueillir entre 60 000 et 70 000 spectateurs.
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Un communiqué officiel en précise la portée
La Ville de Paris a officiellement fixé les modalités du projet et veillé à ce que tous les services municipaux et sportifs coordonnent leurs efforts. Des experts techniques travaillent désormais ensemble pour étudier les infrastructures locales et déterminer comment un stade de plus grande envergure s’intégrera dans le quartier résidentiel existant.
Un communiqué officiel de la Ville de Paris précise : « Les discussions ont permis de s’accorder sur le contexte général du projet et de présenter la portée des études en cours. Ces travaux porteront plus particulièrement sur le stade, ses abords, la mobilité, l’usage du secteur, ainsi que les perspectives d’aménagement futur de la Porte de Saint-Cloud. »
L’alliance politique remporte un mandat clair
La reprise des négociations officielles sur le bien immobilier a exigé des manœuvres politiques stratégiques, la proposition initiale ayant buté sur un scepticisme tenace des factions locales du Parti vert. Pour contourner cette résistance, les négociateurs ont dû obtenir le soutien crucial de l’opposition de droite afin d’assurer confortablement 106 des 163 voix du conseil municipal. Si le consensus interpartis reste solide pour maintenir le club dans son fief historique, la finalisation de la transaction demeure un obstacle administratif complexe pour le conseil d’administration.
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Les séances techniques hebdomadaires sont planifiées.
Les parties prenantes de toutes les institutions concernées se réuniront désormais chaque mercredi pour régler les détails complexes liés à l’évaluation financière et à la logistique du chantier. Le projet d’agrandissement du stade doit permettre aux vainqueurs de la Ligue des champions d’intégrer enfin le cercle très fermé des clubs européens les plus rentables en matière de recettes matchday. Toutefois, tout accord définitif reste soumis à un vote final et juridiquement contraignant du Conseil, une fois les études d’évaluation indépendantes achevées.