La Ville de Paris a officiellement fixé les modalités du projet et veillé à ce que tous les services municipaux et sportifs coordonnent leurs efforts. Des experts techniques travaillent désormais ensemble pour étudier les infrastructures locales et déterminer comment un stade de plus grande envergure s’intégrera dans le quartier résidentiel existant.

Un communiqué officiel de la Ville de Paris précise : « Les discussions ont permis de s’accorder sur le contexte général du projet et de présenter la portée des études en cours. Ces travaux porteront plus particulièrement sur le stade, ses abords, la mobilité, l’usage du secteur, ainsi que les perspectives d’aménagement futur de la Porte de Saint-Cloud. »