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Le PSG et les grands clubs de Premier League sont en alerte maximale alors qu'Eduardo Camavinga s'interroge sur son avenir au Real Madrid, faute de temps de jeu régulier
Les grands clubs européens suivent de près la situation au Bernabéu
L'avenir de Camavinga au Real Madrid semble de plus en plus incertain. Selon des informations du journal AS, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise ni par le joueur ni par le club, la situation actuelle à Valdebebas a suscité une profonde réflexion. Cette période d'incertitude n'est pas passée inaperçue, le Paris Saint-Germain et plusieurs poids lourds de la Premier League ayant apparemment jeté leur dévolu sur le milieu de terrain.
En Angleterre, l'attrait de la Premier League serait un facteur déterminant pour le Français, dont les qualités physiques et la polyvalence tactique sont considérées comme parfaitement adaptées à cette division très intense. De son côté, le PSG voit dans la star originaire de Cabinda la « cerise sur le gâteau » potentielle d'un milieu de terrain qui compte déjà des talents tels que Vitinha et João Neves.
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Frustration face à un rôle incertain
Une série de blessures malheureuses a perturbé le rythme de Camavinga cette saison. Cependant, même en pleine forme, il a eu du mal à s’imposer dans le onze de départ. Sa polyvalence s’est en quelque sorte transformée en handicap, puisqu’il continue d’être ballotté entre le poste de milieu défensif, celui de faux ailier et même celui d’arrière gauche.
Le joueur de 23 ans a disputé 34 matches cette saison, mais il se retrouve souvent sur le banc lors des rencontres les plus importantes. Sous la houlette d’Alvaro Arbeloa, qui a pris les rênes après le limogeage de Xabi Alonso en janvier, l’axe de milieu de terrain privilégié a souvent été composé de Thiago Pitarch et d’Aurelien Tchouameni. Ce rôle secondaire aurait laissé l’ancien prodige de Rennes insatisfait de son statut actuel au sein de l’équipe.
Un départ estival se profile
L'ambiance dans le vestiaire madrilène serait en train de changer, les coéquipiers ayant de plus en plus le sentiment que Camavinga pourrait chercher à partir cet été. Son manque de progression manifeste vers un rôle de leader sur le terrain a conduit à penser que le Real Madrid serait prêt à écouter des offres de l'ordre de 50 millions d'euros (43,7 millions de livres sterling / 57 millions de dollars) pour le joueur. Le moment est particulièrement délicat compte tenu de la Coupe du monde qui approche. Le temps de jeu limité de Camavinga à Madrid s'est déjà traduit par un rôle réduit au sein de l'équipe de France, où il n'a disputé que 30 minutes lors de la récente trêve internationale.
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L'intérêt du PSG ravivé
L'intérêt du PSG pour le milieu de terrain n'est pas une nouveauté. Les champions de Ligue 1 suivent Camavinga de près depuis sa performance remarquable à l'âge de 16 ans, alors qu'il jouait pour Rennes contre eux en 2019. Si le Real Madrid a finalement remporté la course pour le recruter en 2021, l'intérêt de Paris n'a jamais vraiment faibli. Aujourd'hui, alors que l'avenir du milieu de terrain semble de plus en plus incertain, le club est prêt à relancer ses efforts pour le recruter.
Alors que la saison touche à sa fin, la pression s'intensifie tant sur le joueur que sur le club pour trouver une issue. Reste à voir si Camavinga parviendra à se battre pour retrouver une place de titulaire ou s'il choisira d'être la figure de proue d'un remaniement majeur cet été. Avec la Premier League et le PSG qui attendent dans les coulisses, la balle est clairement dans le camp du Real Madrid pour décider s'il est prêt à laisser un talent aussi prestigieux quitter le Bernabéu.