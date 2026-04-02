Le PSG et les grands clubs de Premier League sont en alerte maximale alors qu'Eduardo Camavinga s'interroge sur son avenir au Real Madrid, faute de temps de jeu régulier

L'avenir de Camavinga au Real Madrid semble de plus en plus incertain. Selon des informations du journal AS, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise ni par le joueur ni par le club, la situation actuelle à Valdebebas a suscité une profonde réflexion. Cette période d'incertitude n'est pas passée inaperçue, le Paris Saint-Germain et plusieurs poids lourds de la Premier League ayant apparemment jeté leur dévolu sur le milieu de terrain.

En Angleterre, l'attrait de la Premier League serait un facteur déterminant pour le Français, dont les qualités physiques et la polyvalence tactique sont considérées comme parfaitement adaptées à cette division très intense. De son côté, le PSG voit dans la star originaire de Cabinda la « cerise sur le gâteau » potentielle d'un milieu de terrain qui compte déjà des talents tels que Vitinha et João Neves.