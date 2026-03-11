Le PSG et Chelsea, toujours eux, s'affrontent à nouveau en Ligue des champions. C'est à nouveau l'occasion d'assister à ce qui est en train de devenir un véritable classique européen, qui décidera cette fois-ci laquelle des équipes de Luis Enrique et Rosenior décrochera son billet pour les quarts de finale. Une confrontation entre deux façons d'être sur le terrain, mais aussi entre deux gestions d'entreprise - toutes deux millionnaires - pourtant très différentes à plusieurs égards. Du marché à la nécessité de rajeunir les effectifs en passant par les trophées, voici la comparaison entre les deux clubs.
Traduit par
Le PSG et Chelsea à nouveau face à face : du marché aux stratégies d'entreprise, la confrontation entre deux modèles différents
UNE NOUVELLE CLASSIQUE
Comme nous l'avons dit, le match entre le PSG et Chelsea est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable du grand football européen. Tous deux avec un passé loin d'être doré, depuis l'arrivée des cheikhs pour les Parisiens et d'Abramovich pour les Londoniens, la donne a changé. Grâce à la gestion d'Al-Khelaifi, le PSG a monopolisé la Ligue 1 et s'est également imposé dans l'élite du football mondial. Une situation similaire à celle du club de Stamford Bridge qui, bien qu'il ait changé de mains et soit désormais géré par Boehly, est devenu depuis les années 2000 l'un des plus compétitifs d'Angleterre et d'Europe. Une confirmation supplémentaire de l'excellente santé du PSG et de Chelsea vient des données de Transfermarkt, selon lesquelles l'effectif du premier vaut 1,20 milliard contre 1,16 pour les Blues.
LES PRÉCÉDENTS
Il suffit de penser que, depuis leur création, les deux clubs ont récemment disputé des finales de Ligue des champions et remporté 3 des 14 dernières éditions du tournoi. De plus, ils se sont affrontés lors de la première Coupe du monde des clubs élargie et dans le nouveau format qui a vu l'équipe de Maresca triompher 3 à 0 en juillet 2025. Ce fut la dernière confrontation entre les deux équipes avant le double affrontement du printemps 2026. Auparavant, le PSG et Chelsea s'étaient affrontés trois années de suite lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions : en 2014, Chelsea s'était qualifié en quarts de finale, en 2015, la rencontre avait eu lieu en huitièmes de finale et le résultat final global avait été de 3-3, mais cette fois-ci, ce sont les Parisiens qui s'étaient qualifiés. Enfin, en 2016, toujours en huitièmes de finale, le PSG avait remporté deux victoires.
LA GESTION DU PSG
Les résultats en Europe – et ceux dans les tournois nationaux – ont été au rendez-vous pour les deux clubs, malgré des stratégies très différentes. Depuis quelques années, le PSG a changé de mode de fonctionnement. Finie la recherche de stars toujours plus prestigieuses après l'expérience ratée du trio Mbappé-Neymar-Messi, place à la construction d'une équipe équilibrée, compacte et tournée vers l'avenir. L'arrivée de Luis Enrique, qui a su mettre l'accent sur le concept d'équipe, le plaçant au-dessus de celui des individus, a été fondamentale dans ce processus. Ces dernières années, des sommes importantes ont donc été dépensées sur le marché, mais pour des joueurs en pleine ascension et non déjà au sommet de leur carrière. Au cours des dernières sessions, des profils tels que Zabarnyi et Chevalier, choisis après le transfert de Donnarumma, et auparavant Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué et Pacho, ont ainsi rejoint le club. Un revirement de tendance qui a immédiatement récompensé les Français, capables de remporter le triplé la saison dernière.
LA GESTION DE CHELSEA
Comme nous l'avons dit, Chelsea a essayé de rester au sommet de la Premier League et de la Ligue des champions d'une manière différente. Les dépenses dans l'un des quartiers les plus huppés de Londres ont été plus irrégulières, aléatoires et souvent malavisées. La nouvelle direction des Blues a misé sur les jeunes et l'a fait en recherchant les meilleurs talents à travers le monde, souvent en les surpayant et en leur faisant signer des contrats très longs. Cependant, la surcharge des différentes équipes a compliqué l'éclosion de beaucoup d'entre eux, qui se sont perdus ou ont dû attendre leur tour. Certains de ces champions en herbe ont été placés dans le club satellite de Strasbourg, d'autres ont été cédés, d'autres encore ont passé des semaines et des mois en cale sèche dans les équipes réserves de Cobham. Une gestion presque boulimique qui a fait froncer les sourcils à beaucoup et qui a empêché le club de renaître après une période compliquée. Seule l'arrivée de Maresca a mis un peu d'ordre dans le chaos de Chelsea, qui a remercié l'entraîneur italien après quelques semaines difficiles. Au fil des ans, les Blues ont toutefois réussi à construire une équipe cohérente qui fait désormais partie de l'élite de la Premier League. Au cours des dernières sessions, comme d'habitude, les Londoniens se sont déchaînés en achetant à droite et à gauche : Joao Pedro, Gittens, Garnacho, Estevao, Hato, Delap et auparavant Pedro Neto et Joao Felix, en plus de cessions importantes comme celles de Madueke et Nkunku. Ces allers-retours ont également eu des répercussions sur les résultats de l'équipe qui, loin des fastes de l'époque Mourinho, a connu des hauts et des bas ces dernières années.
COMMENT SE SONT DÉROULÉS LES MATCHS DU PSG ET DE CHELSEA
Depuis des années, le PSG domine son championnat. Les entraîneurs et les joueurs se sont succédé, mais les Parisiens ont toujours réussi à triompher en Ligue 1 au fil des ans, à l'exception des saisons 2017 et 2021. Pour le reste, tout s'est déroulé sans encombre. Il en va tout autrement des participations à la Ligue des champions. Avant le changement de cap du club, les Parisiens avaient accumulé une série d'éliminations répétées entre les quarts et les huitièmes de finale. En 2021 et 2024, ils s'étaient arrêtés en demi-finale, en 2020 en finale, avant de remporter leur premier titre tant convoité en 2025.
Le parcours de Chelsea a été plus irrégulier, avec de grands succès suivis de grandes baisses. Déjà en 2012, les Blues avaient terminé sixièmes, l'année de leurpremière victoire en Ligue des champions. Cette baisse a été suivie d'un double succès avec deux Premier League remportées en 2015 et 2017, entrecoupées d'une décevante dixième place et d'une autre cinquième place en 2018. En 2021, les Londoniens se sont offert un nouvel exploit avec la deuxième Ligue des champions de l'histoire du club, ne réussissant à décrocher qu'une quatrième place en championnat. À partir de 2022/2023, on assiste à une nouvelle baisse des résultats qui se traduit par une douzième place, suivie d'une sixième place en 2024 et d'une renaissance avec Maresca, capable de mener le club à deux titres (Conférence et Coupe du monde des clubs) et de le ramener en Ligue des champions.