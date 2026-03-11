Le PSG et Chelsea à nouveau face à face : du marché aux stratégies d'entreprise, la confrontation entre deux modèles différents

Depuis des années, le PSG domine son championnat. Les entraîneurs et les joueurs se sont succédé, mais les Parisiens ont toujours réussi à triompher en Ligue 1 au fil des ans, à l'exception des saisons 2017 et 2021. Pour le reste, tout s'est déroulé sans encombre. Il en va tout autrement des participations à la Ligue des champions. Avant le changement de cap du club, les Parisiens avaient accumulé une série d'éliminations répétées entre les quarts et les huitièmes de finale. En 2021 et 2024, ils s'étaient arrêtés en demi-finale, en 2020 en finale, avant de remporter leur premier titre tant convoité en 2025.

Le parcours de Chelsea a été plus irrégulier, avec de grands succès suivis de grandes baisses. Déjà en 2012, les Blues avaient terminé sixièmes, l'année de leurpremière victoire en Ligue des champions. Cette baisse a été suivie d'un double succès avec deux Premier League remportées en 2015 et 2017, entrecoupées d'une décevante dixième place et d'une autre cinquième place en 2018. En 2021, les Londoniens se sont offert un nouvel exploit avec la deuxième Ligue des champions de l'histoire du club, ne réussissant à décrocher qu'une quatrième place en championnat. À partir de 2022/2023, on assiste à une nouvelle baisse des résultats qui se traduit par une douzième place, suivie d'une sixième place en 2024 et d'une renaissance avec Maresca, capable de mener le club à deux titres (Conférence et Coupe du monde des clubs) et de le ramener en Ligue des champions.