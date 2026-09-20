Le PSG est reparti ! Il remporte le Classique 2-1 et laisse Marseille à l’avant-dernière place. Weah expulsé, les dirigeants contestés en tribune

Avec une seule victoire lors de la première journée et 4 défaites consécutives, l’OM est aujourd’hui englué, avec seulement 3 points pris, à l’avant-dernière place du championnat, devant seulement Le Havre.

Un climat de contestation de la part des supporters marseillais était également inévitable, non pas tant à l’égard de l’équipe que de la nouvelle direction mise en place au cours de l’été, à un moment très délicat pour le club sur le plan économique.

Des banderoles ont été déployées et des chants ont été entonnés par le virage au cours du match, puis les sifflets finaux ont également visé les joueurs sur le terrain.