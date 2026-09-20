L'OM n’arrive décidément pas à sortir de la crise sans fin dans laquelle il est plongé et Le Classique contre le PSG confirme une nouvelle fois la supériorité parisienne dans ce derby de France. L’équipe de Luis Henrique n’a pas non plus très bien démarré le championnat, mais elle est parvenue à s’imposer 2-1 au Vélodrome face à une équipe de Bruno Genesio en grande difficulté.
Le PSG est reparti ! Il remporte le Classique 2-1 et laisse Marseille à l’avant-dernière place. Weah expulsé, les dirigeants contestés en tribune
LE MATCH
En réalité, le match a aussi été assez équilibré, avec des occasions importantes de part et d’autre, une première période terminée dans une parfaite égalité et des buts tous inscrits après la pause, sur une période de 10 minutes. D’abord Ferran Torres a débloqué la situation sur une passe décisive de Doué, puis l’égalisation de Gomes sur un service de Gouiri et enfin le coup de griffe du capitaine Marquinhos pour redonner l’avantage aux Parisiens. Le deuxième carton jaune et l’expulsion qui a suivi pour l’ancien joueur de la Juventus Weah ont de fait offert les trois points aux Parisiens, qui se sont imposés une nouvelle fois dans un derby qui n’a vu l’OM l’emporter qu’une seule fois au cours des 10 dernières années.
Contestation « éducée »
Avec une seule victoire lors de la première journée et 4 défaites consécutives, l’OM est aujourd’hui englué, avec seulement 3 points pris, à l’avant-dernière place du championnat, devant seulement Le Havre.
Un climat de contestation de la part des supporters marseillais était également inévitable, non pas tant à l’égard de l’équipe que de la nouvelle direction mise en place au cours de l’été, à un moment très délicat pour le club sur le plan économique.
Des banderoles ont été déployées et des chants ont été entonnés par le virage au cours du match, puis les sifflets finaux ont également visé les joueurs sur le terrain.
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