Selon ElDesmarque, le Paris Saint-Germain s’apprête à entrer en concurrence avec le FC Barcelone pour recruter Alvarez lors du mercato estival. L’international argentin est devenu la priorité offensive de Luis Enrique, qui souhaite remodeler son attaque. Alvarez a réalisé une saison impressionnante avec l’Atlético de Madrid, inscrivant 20 buts et délivrant 9 passes décisives en 49 matchs.

Ses performances ont renforcé sa cote en Europe et l’ont placé tout en haut de la short-list des recrues phares du PSG. Enrique envisagerait un trio offensif dynamique articulé autour de l’Argentin, avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, et des options de rotation incluant Bradley Barcola et Désiré Doué.