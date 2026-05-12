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Le PSG envisagerait de lancer une offensive pour recruter Julian Álvarez, alors que l’Atlético Madrid aurait fixé un prix EXORBITANT pour le joueur
Le PSG vise Alvarez pour mener son attaque remaniée
Selon ElDesmarque, le Paris Saint-Germain s’apprête à entrer en concurrence avec le FC Barcelone pour recruter Alvarez lors du mercato estival. L’international argentin est devenu la priorité offensive de Luis Enrique, qui souhaite remodeler son attaque. Alvarez a réalisé une saison impressionnante avec l’Atlético de Madrid, inscrivant 20 buts et délivrant 9 passes décisives en 49 matchs.
Ses performances ont renforcé sa cote en Europe et l’ont placé tout en haut de la short-list des recrues phares du PSG. Enrique envisagerait un trio offensif dynamique articulé autour de l’Argentin, avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, et des options de rotation incluant Bradley Barcola et Désiré Doué.
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L'Atlético campe sur ses positions concernant l'évaluation à 200 millions d'euros
Malgré un intérêt croissant de la part de plusieurs clubs européens, l’Atlético ne compte pas laisser partir son attaquant vedette à n’importe quel prix. La direction a indiqué de manière ferme que les offres inférieures à 200 millions d’euros ne seront pas étudiées, et l’entraîneur Diego Simeone considère Alvarez comme un pilier du projet à long terme du club. Les Colchoneros avaient déboursé une somme importante pour l’arracher à Manchester City et ils estiment qu’il est indispensable à leur projet sportif. Si Barcelone suit de près l’attaquant, ses contraintes économiques rendent un tel investissement très difficile. Du coup, le PSG apparaît comme le club le mieux placé pour satisfaire les exigences financières de l’Atlético.
Le PSG renoue avec un intérêt de longue date
Le PSG s’était déjà intéressé à Alvarez. Le club parisien avait approché l’attaquant alors qu’il portait encore le maillot de Manchester City et songeait à quitter l’Etihad Stadium. À l’époque, l’attaquant avait consulté un coéquipier en sélection déjà basé à Paris ; le retour, apparemment peu enthousiaste, l’avait poussé à opter pour l’Atlético et un test en Liga. Fort de plusieurs saisons en Espagne, le PSG espère désormais que ce second assaut aboutira à un résultat différent, d’autant que ses propriétaires qataris lui offrent les moyens financiers d’une telle opération.
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La priorité donnée à la Coupe du monde pourrait repousser la décision.
Tout transfert imminent pourrait être reporté. Alvarez devrait se concentrer sur ses obligations internationales avec l'équipe nationale argentine en vue de la Coupe du monde 2026 avant de prendre une décision concernant son avenir. Bien qu'il soit devenu l'un des chouchous du public madrilène, l'attaquant reste en quête de trophées majeurs après avoir manqué de peu la victoire à plusieurs reprises. L'Atlético s'est incliné face à la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey et a été éliminé par Arsenal en demi-finales de la Ligue des champions.