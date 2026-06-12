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Le PSG entre dans la course pour recruter deux joueurs de West Ham, tandis que Manchester United et le Real Madrid vont devoir faire face à une concurrence accrue pour s’attacher les services de Mateus Fernandes
Deux cadors du football français
Selon FootMercato, le double champion d’Europe en titre cherche activement à se renforcer pour ajouter de la profondeur à un effectif déjà étoilé. Le directeur sportif Luis Campos aurait coché les noms de Fernandes et Summerville, qui évoluent au London Stadium, pour solidifier le milieu de terrain et les ailes. Des discussions préliminaires auraient déjà été engagées avec le club anglais, fraîchement relégué en Championship.
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West Ham réclame des indemnités élevées
Les négociations avancent rapidement en coulisses. Le club londonien a clairement exposé ses attentes financières au PSG, alors qu’il s’apprête à remanier son effectif cet été.
Pour contrer la concurrence acharnée de Manchester United et du Real Madrid, Luis Campos a pris contact avec la direction du club londonien, qui a déjà communiqué le montant demandé : 80 millions d’euros pour Fernandes. Des discussions préliminaires ont également eu lieu concernant Summerville, West Ham exigeant environ 50 millions d’euros.
La relégation contraint le club à céder des actifs
West Ham se trouve confronté à une situation financière délicate qui pourrait bien finir par profiter aux clubs d'élite européens. Le club londonien devra impérativement vendre ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Cette réalité rend le départ de son duo vedette hautement probable. Pour le PSG, le recrutement de Fernandes s'inscrit dans la lignée de la politique de transfert éprouvée de Campos, qui consiste à s'entourer de compatriotes portugais, après l'intégration réussie de Vitinha et de João Neves.
- AFP
Les lignes de front sont désormais clairement dessinées dans la bataille des transferts.
Le PSG doit désormais décider s'il va présenter une offre conjointe officielle pour rivaliser avec cette estimation colossale. La tâche s'annonce complexe, Manchester United et le Real Madrid restant fermement en lice pour s'attacher les services de Fernandes. De son côté, Summerville se concentre pour l'instant sur ses obligations internationales, l'ailier participant actuellement à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Un mercato estival intense attend toutes les parties une fois le tournoi terminé.