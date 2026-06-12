Le PSG entre dans la course pour recruter deux joueurs de West Ham, tandis que Manchester United et le Real Madrid vont devoir faire face à une concurrence accrue pour s’attacher les services de Mateus Fernandes

Les négociations avancent rapidement en coulisses. Le club londonien a clairement exposé ses attentes financières au PSG, alors qu’il s’apprête à remanier son effectif cet été.

Pour contrer la concurrence acharnée de Manchester United et du Real Madrid, Luis Campos a pris contact avec la direction du club londonien, qui a déjà communiqué le montant demandé : 80 millions d’euros pour Fernandes. Des discussions préliminaires ont également eu lieu concernant Summerville, West Ham exigeant environ 50 millions d’euros.