Le PSG égale le record légendaire de l'Ajax et du Real Madrid, vieux de 50 ans, après avoir décroché un nouveau doublé exceptionnel en s'imposant en finale de la Ligue des champions face à Arsenal

Le Paris Saint-Germain est seulement la troisième équipe de l'histoire à remporter à la fois le titre de champion de France et la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs lors de deux saisons consécutives. Cet exploit remarquable le place aux côtés du légendaire Real Madrid des années 1950 (1956-1958) et de l'emblématique équipe de l'Ajax du début des années 1970 (1971-1973).

Cet exploit a été officialisé à l’issue d’une soirée tendue à Budapest, où les Parisiens ont fait preuve de détermination pour venir à bout d’une équipe d’Arsenal tenace. En remportant la Ligue 1 et la Ligue des champions lors de deux campagnes consécutives, le groupe de Luis Enrique a établi une suprématie nationale et continentale que peu d’époques du football ont jamais connue.