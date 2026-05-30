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Le PSG égale le record légendaire de l'Ajax et du Real Madrid, vieux de 50 ans, après avoir décroché un nouveau doublé exceptionnel en s'imposant en finale de la Ligue des champions face à Arsenal
Un doublé historique en Europe
Le Paris Saint-Germain est seulement la troisième équipe de l'histoire à remporter à la fois le titre de champion de France et la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs lors de deux saisons consécutives. Cet exploit remarquable le place aux côtés du légendaire Real Madrid des années 1950 (1956-1958) et de l'emblématique équipe de l'Ajax du début des années 1970 (1971-1973).
Cet exploit a été officialisé à l’issue d’une soirée tendue à Budapest, où les Parisiens ont fait preuve de détermination pour venir à bout d’une équipe d’Arsenal tenace. En remportant la Ligue 1 et la Ligue des champions lors de deux campagnes consécutives, le groupe de Luis Enrique a établi une suprématie nationale et continentale que peu d’époques du football ont jamais connue.
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Tension palpable à la Puskás Arena
La finale a été un véritable crève-cœur, nécessitant une séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Après l’ouverture du score précoce de Kai Havertz, Ousmane Dembélé a rapidement égalisé, et le match est resté indécis jusqu’à la fin des prolongations. La tension a atteint son paroxysme lorsque Gabriel Magalhães a expédié le penalty décisif au-dessus de la barre transversale, offrant au PSG une victoire 4-3 aux tirs au but.
Dominateurs dans la possession, les Parisiens ont toutefois longtemps buté sur des Gunners bien organisés. Selon Opta, Arsenal n’a disposé que de 24,7 % du ballon, soit la plus faible marque jamais enregistrée en finale de C1 depuis 2004. La ténacité du PSG a fini par payer, et le club de la capitale rejoint le Real Madrid au panthéon des formations ayant conservé le trophée depuis la création de la Ligue des champions.
Luis Enrique entre au panthéon du football
Cette victoire a aussi représenté un tournant personnel pour Enrique, désormais reconnu comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire. « C'est d'autant plus spécial que nous savions avant le match à quel point cela allait être difficile », a déclaré Enrique. « Je pense que c'est mérité au vu de l'ensemble de la saison, même si la finale a été très disputée. »
L’Espagnol devient ainsi le quatrième entraîneur à soulever au moins trois Coupes d’Europe, rejoignant Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinédine Zidane et Pep Guardiola. Sa capacité à maintenir la concentration sur plusieurs tableaux a propulsé la série record du PSG et instauré une culture de la gagne digne des grandes dynasties du passé.
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Conserver l’état d’esprit de vainqueur
Pour les joueurs, ce deuxième titre européen consécutif témoigne de leur force mentale. « C'est incroyable, deux fois de suite », déclare Marquinhos, le capitaine du PSG. « Dès le premier jour de cette saison, l'entraîneur nous a dit que c'était difficile de gagner, et que gagner deux fois l'était encore plus. Nous avons donc tous dû nous remettre au travail. C'était notre état d'esprit. »
Pendant que le PSG savourait son doublé historique, Arsenal restait en quête de réponses. Après 22 ans d’attente, les Gunners avaient bien conquis la Premier League, mais ils n’ont pas réussi à décrocher leur première Coupe d’Europe. Ils ont même assisté à la consécration du PSG, devenu la dixième équipe, depuis 1955, à soulever deux fois de suite le trophée continental.