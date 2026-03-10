PSG/Nike
Le PSG dévoile son nouveau cinquième maillot Nike x Jordan, un modèle élégant au design époustouflant inspiré des lumières envoûtantes de Paris
Le PSG abandonne son maillot « Night Edition »
Juste à temps pour la fin de saison, les champions d'Europe ont dévoilé le maillot Nike x Jordan « Night Edition », un hommage élégant à l'ambiance incomparable de Paris la nuit, avec l'éclat emblématique de la capitale capturé dans un imprimé distinctif grâce à un processus de conception très cool.
Processus de conception innovant
Le maillot « Night Edition » « s'inspire du jeu de lumières qui transforme la capitale à la tombée de la nuit », en particulier des reflets du quartier emblématique du Trocadéro, un lieu incontournable pour les Parisiens comme pour les touristes.
Ce motif est reproduit dans un imprimé chromé original sur fond noir, repoussant les limites du graphisme des maillots de football. Innovant par son design, le motif a été développé à partir d'images capturées par une caméra à 360 degrés au Trocadéro, l'effet déformé reproduisant les lumières hypnotiques de Paris la nuit. Comme d'habitude, le logo « Jumpman » de Jordan remplace le Swoosh de Nike sur la poitrine.
Lien entre Nike et Jordan
Le PSG disposait déjà de quatre tenues pour la saison 2025-2026, dont la quatrième tenue issue de la collaboration avec Jordan dévoilée en novembre, mais le club a jugé bon d'en sortir une cinquième pour faire bonne mesure. La collaboration avec la ligne basket de Nike s'est avérée particulièrement fructueuse pour les Parisiens.
Aussi lucrative qu'innovante, cette collaboration a débuté en 2018 avec la signature d'un accord pour la commercialisation de divers vêtements et chaussures co-brandés. Depuis, le logo « Jumpman » de Jordan a remplacé le Swoosh de Nike sur les maillots extérieur, troisième et quatrième du PSG, et a même figuré sur le maillot domicile en 2021-22, lorsque les superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar évoluaient tous au Parc des Princes.
Bien sûr, la collaboration s'étend bien au-delà du terrain, rendant hommage à la popularité du basket-ball en France avec des baskets co-brandées pour le terrain et surfant sur la vague du streetwear avec des vestes et des pantalons de survêtement.
Collection complète désormais achevée
La collection « Night Edition » ne fait pas exception à la règle, avec le quatrième maillot comme pièce maîtresse d'une nouvelle ligne qui a été dévoilée petit à petit au cours du mois dernier, après avoir été présentée en avant-première lors du pop-up store « La Maison » d'Ici C'est Paris à Londres, où le PSG a affiché sa puissance en tant que nouvelle force de la culture footballistique.
Au-delà du terrain, la collection comprend une gamme complète de vêtements lifestyle, d'équipements d'entraînement et de tenues d'avant-match « conçus autour du même ADN monochrome », notamment le retour de la célèbre basket Air Jordan 6.
Le maillot « Night Edition », la gamme lifestyle et la gamme d'entraînement sont désormais disponibles à la vente dans les boutiques officielles du PSG et sur Nike.com.
