Le PSG dévoile son nouveau cinquième maillot Nike x Jordan, un modèle élégant au design époustouflant inspiré des lumières envoûtantes de Paris

Le PSG disposait déjà de quatre tenues pour la saison 2025-2026, dont la quatrième tenue issue de la collaboration avec Jordan dévoilée en novembre, mais le club a jugé bon d'en sortir une cinquième pour faire bonne mesure. La collaboration avec la ligne basket de Nike s'est avérée particulièrement fructueuse pour les Parisiens.

Aussi lucrative qu'innovante, cette collaboration a débuté en 2018 avec la signature d'un accord pour la commercialisation de divers vêtements et chaussures co-brandés. Depuis, le logo « Jumpman » de Jordan a remplacé le Swoosh de Nike sur les maillots extérieur, troisième et quatrième du PSG, et a même figuré sur le maillot domicile en 2021-22, lorsque les superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar évoluaient tous au Parc des Princes.

Bien sûr, la collaboration s'étend bien au-delà du terrain, rendant hommage à la popularité du basket-ball en France avec des baskets co-brandées pour le terrain et surfant sur la vague du streetwear avec des vestes et des pantalons de survêtement.