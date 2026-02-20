Le PSG confronté à une nouvelle visite des huissiers de justice de Kylian Mbappé pour une facture impayée de 2 millions d'euros

Le conflit juridique très médiatisé entre le PSG et son ancien joueur vedette, Mbappé, s'est intensifié après que le club n'ait pas pleinement respecté une décision de justice rendue en décembre 2025. Bien que le club français ait fait des progrès significatifs dans le règlement de sa dette, un déficit de 2 millions d'euros a incité l'équipe juridique du joueur à menacer le club d'une deuxième visite des huissiers dans ses bureaux administratifs, selon L'Équipe.

Le litige trouve son origine dans une décision du tribunal du travail de Paris qui a condamné le PSG à verser un total de 60 millions d'euros à l'attaquant madrilène. Ce montant couvre les salaires impayés, les primes de signature et les intérêts courus depuis les derniers mois de son contrat dans la capitale française. Bien que le PSG ait initialement réglé la somme initiale de 55 millions d'euros, il n'a ajouté que récemment 4 millions d'euros supplémentaires à la suite d'une intervention physique des huissiers, laissant le solde final impayé.

Malgré la pression, le club maintient qu'il a pleinement rempli ses obligations financières, invoquant des détails techniques liés à la fiscalité et à la sécurité sociale. Un porte-parole du PSG a déclaré que « toutes les sommes dues à Mbappé ont été payées par le club », expliquant que la différence actuelle est simplement due au « montant des cotisations sociales des employés ».