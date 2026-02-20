getty
Le PSG confronté à une nouvelle visite des huissiers de justice de Kylian Mbappé pour une facture impayée de 2 millions d'euros
Les huissiers reviennent au Parc des Princes
Le conflit juridique très médiatisé entre le PSG et son ancien joueur vedette, Mbappé, s'est intensifié après que le club n'ait pas pleinement respecté une décision de justice rendue en décembre 2025. Bien que le club français ait fait des progrès significatifs dans le règlement de sa dette, un déficit de 2 millions d'euros a incité l'équipe juridique du joueur à menacer le club d'une deuxième visite des huissiers dans ses bureaux administratifs, selon L'Équipe.
Le litige trouve son origine dans une décision du tribunal du travail de Paris qui a condamné le PSG à verser un total de 60 millions d'euros à l'attaquant madrilène. Ce montant couvre les salaires impayés, les primes de signature et les intérêts courus depuis les derniers mois de son contrat dans la capitale française. Bien que le PSG ait initialement réglé la somme initiale de 55 millions d'euros, il n'a ajouté que récemment 4 millions d'euros supplémentaires à la suite d'une intervention physique des huissiers, laissant le solde final impayé.
Malgré la pression, le club maintient qu'il a pleinement rempli ses obligations financières, invoquant des détails techniques liés à la fiscalité et à la sécurité sociale. Un porte-parole du PSG a déclaré que « toutes les sommes dues à Mbappé ont été payées par le club », expliquant que la différence actuelle est simplement due au « montant des cotisations sociales des employés ».
Une réputation en jeu
Cette bataille financière est devenue une question d'image publique pour les champions de Ligue 1. Selon certaines informations, le PSG tenterait désespérément de négocier un accord avec Mbappé afin d'éviter une sanction humiliante imposée par le tribunal. Le jugement du tribunal comprenait une clause obligeant le club à publier le texte intégral de la décision de justice sur la page d'accueil de son site officiel pendant un mois entier.
Le camp de Mbappé est resté ferme, ne montrant aucune intention de renoncer à l'obligation de publication ou aux 2 millions d'euros restants. Cette fermeté a placé la hiérarchie du PSG dans une position précaire, car elle doit trouver un équilibre entre sa défense juridique et le risque d'une nouvelle humiliation publique. Le club avait jusqu'au 19 février pour faire appel officiellement de cette décision, un délai qui a maintenu les deux parties dans l'expectative.
Le détail du verdict met en évidence l'ampleur de l'engagement financier que le PSG n'a pas respecté. Le tribunal a fixé le salaire brut de référence du capitaine de l'équipe de France à la somme astronomique de 11,8 millions d'euros par mois. Selon le jugement, le joueur avait droit à 36,6 millions d'euros bruts « à titre de rappel de la troisième tranche de la prime à la signature », ainsi qu'à 3,6 millions d'euros supplémentaires au titre des congés payés.
La rupture juridique d'une relation brisée
La décision du tribunal du travail ne laisse que très peu de place à l'interprétation concernant les arriérés de salaire dus au joueur pour son dernier trimestre au club. Le tribunal a accordé au joueur de 26 ans 17,2 millions d'euros bruts « à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2024 », auxquels s'ajoutent 1,7 million d'euros supplémentaires au titre des « congés payés » pour la même période.
En outre, le juge a ordonné le versement de 1,5 million d'euros « à titre de prime d'éthique pour les mois d'avril, mai et juin 2024 » et de 150 000 euros au titre des congés payés associés. Pour compléter le coup financier porté au club parisien, le tribunal a également condamné le PSG à prendre en charge les 5 000 euros de frais de justice engagés par l'équipe juridique du joueur pendant la procédure.
Cette série de décisions représente une défaite définitive pour la hiérarchie du PSG, qui avait précédemment fait valoir que Mbappé avait accepté de renoncer à ces primes lorsqu'il avait été écarté de l'équipe en 2023. Ces arguments n'ont jamais résisté à un examen minutieux, le tribunal du travail devenant le deuxième organisme indépendant à se ranger du côté du joueur plutôt que de la direction du club.
Dates limites finales et concentration sur le terrain
Alors que les équipes juridiques continuent de se disputer dans la salle du conseil, les deux parties se concentrent à nouveau sur le terrain, même si cela reste dans l'ombre du litige. Les Parisiens doivent décider s'ils continuent à contester la décision du tribunal devant une juridiction supérieure ou s'ils règlent finalement le solde pour éviter une nouvelle intervention de l'huissier. Sur le terrain, le PSG tente actuellement de reprendre la première place de la Ligue 1 à Lens, qui compte un point d'avance en tête du classement. L'équipe de Luis Enrique affrontera Metz à domicile samedi.
Pour Mbappé, l'objectif reste de terminer la saison en beauté avec Madrid. Les Blancos sont actuellement en tête de la Liga avec deux points d'avance sur Barcelone et affronteront Osasuna samedi. Ils se prépareront ensuite pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Benfica la semaine prochaine. Cependant, l'équipe juridique de l'international français devrait poursuivre la saisie des fonds si les 2 millions d'euros ne sont pas versés.
