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Le PSG accorde du repos à Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, le duo de stars devant manquer la reprise de la Ligue 1
Luis Enrique gère la forme physique de l’effectif
Le PSG s’apprête à aborder son prochain match de Ligue 1 sans deux de ses talents les plus explosifs. La direction du club, en concertation avec l’entraîneur Luis Enrique et le département sportif, a décidé d’accorder à Dembele et Mendes un délai supplémentaire de repos afin de récupérer après un calendrier éprouvant. Cette décision tactique permet aux joueurs de recharger les batteries avant une période cruciale de la saison, sur les plans national et européen.
La décision a été officiellement communiquée par le club afin de gérer la lourde charge physique imposée à ses stars internationales. Un communiqué publié par le géant français a confirmé cet aménagement : « En accord avec l’entraîneur et le directeur sportif, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront l’entraînement respectivement le samedi 10 octobre et le dimanche 11 octobre. »
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Préoccupations concernant la charge de travail de Dembélé et Mendes
Ce besoin de repos s’explique par une trêve internationale chargée, durant laquelle les deux joueurs ont été fortement sollicités avec leurs sélections respectives. Dembélé a participé aux quatre derniers matches de la France, une charge de travail qui a alimenté le débat sur sa capacité à tenir physiquement compte tenu de ses antécédents de problèmes musculaires. Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur de Barcelone est ménagé cette saison, lui qui avait déjà manqué un déplacement à Lille en août pour des raisons similaires.
De son côté, Mendes a également été omniprésent avec le Portugal, enchaînant quatre titularisations consécutives sur une période de dix jours. Le latéral gauche de 24 ans est un élément essentiel du système offensif du PSG, mais son style à haute intensité nécessite une gestion attentive. Lui accorder cette pause permet à Mendes d’éviter le risque de surmenage au cours d’une saison marquée par un calendrier européen élargi.
Le regard se tourne vers la Ligue des champions
Si le duo sera absent du Parc des Princes ce samedi, il devrait réintégrer le groupe presque immédiatement après le week-end. Les deux joueurs devraient faire partie du groupe en déplacement pour le match de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le PSG doit se rendre à l’Etihad Stadium mercredi prochain pour un choc face à Manchester City.
Avoir Dembele et Mendes frais pour le déplacement en Angleterre est une priorité évidente pour Enrique. La flexibilité tactique apportée par les deux joueurs, le dribble en un contre un de Dembele et les montées de Mendes, sera cruciale face au club de Premier League.
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La profondeur d’effectif mise à l’épreuve
L’absence de deux titulaires habituels offre une opportunité aux joueurs en manque de temps de jeu de faire valoir leurs arguments auprès du staff technique. Le retour en Ligue 1 contre Le Mans étant considéré comme une rencontre abordable, Enrique devrait sans doute faire tourner son onze de départ, afin de tester la profondeur d’un effectif qui a connu des changements importants au cours de l’année écoulée. L’Espagnol a souvent insisté sur l’importance d’un effort collectif plutôt que de s’appuyer uniquement sur les qualités individuelles de ses stars. Pour l’instant, l’objectif reste de prendre trois points à domicile avant que les projecteurs de la Ligue des champions ne reprennent une nouvelle fois le devant de la scène.
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