Le PSG accorde du repos à Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, le duo de stars devant manquer la reprise de la Ligue 1

Le PSG s’apprête à aborder son prochain match de Ligue 1 sans deux de ses talents les plus explosifs. La direction du club, en concertation avec l’entraîneur Luis Enrique et le département sportif, a décidé d’accorder à Dembele et Mendes un délai supplémentaire de repos afin de récupérer après un calendrier éprouvant. Cette décision tactique permet aux joueurs de recharger les batteries avant une période cruciale de la saison, sur les plans national et européen.

La décision a été officiellement communiquée par le club afin de gérer la lourde charge physique imposée à ses stars internationales. Un communiqué publié par le géant français a confirmé cet aménagement : « En accord avec l’entraîneur et le directeur sportif, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront l’entraînement respectivement le samedi 10 octobre et le dimanche 11 octobre. »







