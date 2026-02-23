Le PSG accepte de verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé alors que la star du Real Madrid remporte une bataille juridique qui « a duré bien trop longtemps »

La relation entre Mbappé et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s'est détériorée au cours de la saison 2023-2024, lorsque l'attaquant a informé le club qu'il ne prolongerait pas son contrat. Cela a conduit à l'exclusion temporaire de Mbappé de l'équipe première pendant la tournée de pré-saison en Asie. Bien qu'il ait finalement réintégré le terrain et aidé l'équipe à remporter un nouveau titre national, la tension est restée palpable. La bataille juridique a constitué le dernier chapitre amer d'une relation qui a vu Mbappé devenir le meilleur buteur de l'histoire du club.

Pour le camp de Mbappé, cette résolution confirme totalement leur position selon laquelle le club n'avait pas le droit de retenir les salaires qui lui étaient légalement dus, quelle que soit la manière dont il choisissait de partir. Son avocat a souligné que la décision du PSG mettait fin à un conflit qui s'était inutilement prolongé et avait consommé énormément d'énergie pour toutes les parties concernées. L'ombre juridique enfin dissipée, le vainqueur de la Coupe du monde peut désormais se concentrer entièrement sur sa nouvelle vie à Madrid sans être distrait par les procédures judiciaires en cours à Paris.