Le PSG accepte de verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé alors que la star du Real Madrid remporte une bataille juridique qui « a duré bien trop longtemps »
Le système juridique français n'était pas d'accord avec le PSG.
Le litige portait sur le refus du club d'honorer certains engagements financiers suite à la décision du joueur de 25 ans de partir en tant qu'agent libre. Alors que le PSG affirmait initialement être protégé par un accord verbal avec le joueur, le système judiciaire français n'était pas du même avis. Le club a désormais reconnu qu'il était temps de passer à autre chose, déclarant : « Dans un souci de responsabilité et afin de mettre définitivement un terme à une procédure qui a duré beaucoup trop longtemps, le club a décidé de ne pas prolonger ce litige. Le Paris Saint-Germain est désormais résolument tourné vers l'avenir, concentré sur son projet sportif et sa réussite collective. »
Une fin chaotique pour une époque historique
La relation entre Mbappé et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s'est détériorée au cours de la saison 2023-2024, lorsque l'attaquant a informé le club qu'il ne prolongerait pas son contrat. Cela a conduit à l'exclusion temporaire de Mbappé de l'équipe première pendant la tournée de pré-saison en Asie. Bien qu'il ait finalement réintégré le terrain et aidé l'équipe à remporter un nouveau titre national, la tension est restée palpable. La bataille juridique a constitué le dernier chapitre amer d'une relation qui a vu Mbappé devenir le meilleur buteur de l'histoire du club.
Pour le camp de Mbappé, cette résolution confirme totalement leur position selon laquelle le club n'avait pas le droit de retenir les salaires qui lui étaient légalement dus, quelle que soit la manière dont il choisissait de partir. Son avocat a souligné que la décision du PSG mettait fin à un conflit qui s'était inutilement prolongé et avait consommé énormément d'énergie pour toutes les parties concernées. L'ombre juridique enfin dissipée, le vainqueur de la Coupe du monde peut désormais se concentrer entièrement sur sa nouvelle vie à Madrid sans être distrait par les procédures judiciaires en cours à Paris.
Répartition du paiement record
Le montant astronomique de 60,9 millions d'euros a été détaillé dans le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, que le PSG a publié dans son intégralité sur son site officiel. Ce montant couvre un large éventail de paiements manquants, notamment 36,6 millions d'euros correspondant à la dernière tranche d'une prime de signature colossale. En outre, le tribunal a ordonné le paiement de 17,25 millions d'euros représentant les salaires impayés de Mbappé pour les mois d'avril, mai et juin 2024, ainsi que plusieurs millions d'euros au titre des congés payés et des primes éthiques. Cette décision a souligné la nature contractuelle incontestable des sommes réclamées par le capitaine de l'équipe de France.
Bien qu'il ait accepté le préjudice financier, le représentant légal du club, Renaud Semerdjian, a réagi aux rumeurs entourant l'affaire. Dans une déclaration provocante, il a précisé : « Contrairement aux affirmations totalement fausses du joueur et de son entourage, le Paris Saint-Germain a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu de cette décision, qu'il s'agisse de la publication du jugement, qu'il n'a jamais contesté, ou du paiement des sommes dues. » Le club aurait réglé la majeure partie de la dette, soit environ 55 millions d'euros, presque immédiatement après la décision initiale, ne laissant que le paiement des congés payés à finaliser.
Le PSG tourne la page Mbappé
Le PSG cherche désormais désespérément à s'éloigner de l'ère « Galactico » qui était définie par la présence de Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Sous la houlette de l'entraîneur Luis Enrique, le club tente de constituer une équipe plus soudée et plus axée sur le collectif plutôt qu'un ensemble de superstars individuelles. Si le versement de 61 millions d'euros représente un coup financier important, il est toutefois supportable pour le club qatari qui cherche à se réinventer. Le communiqué officiel du club a souligné son désir d'échapper au cirque médiatique qui a suivi chaque étape de cette bataille judiciaire.
Le caractère définitif de cette décision signifie que le jugement devient permanent en vertu de la loi française, et Mbappé devrait recevoir la totalité de la somme dans les semaines à venir. Pour la hiérarchie parisienne, le paiement de cette somme est un petit prix à payer pour le silence. Alors que le club poursuit sa quête du trophée insaisissable de la Ligue des champions, il le fera avec des comptes en ordre et son conflit interne le plus coûteux enfin résolu une fois pour toutes.
