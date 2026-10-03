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Le PSG a trouvé une manière bizarre de devancer Arsenal et Chelsea pour Mario Dorgeles après avoir payé 2,9 millions de livres sterling sans le signer
Un accord financier unique pour une étoile montante
Dans un mouvement qui a fait lever quelques sourcils sur le marché des transferts européen, le Paris Saint-Germain aurait déboursé 3,3 M€ à Braga sans pour autant faire venir un nouveau joueur dans l'effectif de Luis Enrique. Cet investissement est spécifiquement lié à Dorgeles, un milieu de terrain de 22 ans devenu l'un des espoirs les plus commentés de l'élite portugaise.
Selon Foot Mercato, plutôt qu'une indemnité de transfert classique ou qu'un prêt avec option, ce paiement constitue un « droit de préférence », plaçant de fait le géant de Ligue 1 tout en haut de la file si Braga décide d'encaisser sur le joueur.
Les détails de cet étrange accord ont été révélés par les derniers comptes financiers publiés par le club portugais. Ce paiement accorde au PSG une position privilégiée couvrant 100 % des droits économiques et sportifs dans le cadre d'une future vente.
- AFP
Dorgeles et la filière Right to Dream
Dorgeles est arrivé au Portugal durant l’été 2025, en provenance du club danois de Nordsjaelland pour un montant annoncé de 11,5 M€. Sa progression est le fruit de la réputée académie Right to Dream, qui produit régulièrement des talents de haut niveau pour la scène européenne. Lors de sa première saison à Braga, le milieu de terrain a prouvé sa valeur en signant 7 buts et 4 passes décisives en 39 matches, toutes compétitions confondues.
Même si son temps de jeu a été légèrement plus limité durant les premières étapes de la saison 2026-2027, sa cote reste élevée. La décision du PSG de verrouiller dès maintenant son statut prioritaire indique que le club s’attend à ce que sa valeur grimpe en flèche au fil de sa progression. En obtenant cette clause de préférence, le PSG a réduit le risque de voir un futur transfert devenir trop onéreux, ou de perdre le joueur au profit d’un rival qui pourrait se montrer plus décisif lors d’un prochain mercato.
Devancer ses rivaux de Premier League
L’urgence qui entoure la manœuvre financière du PSG s’explique par la longue liste de prétendants qui ont déjà suivi Dorgeles. Arsenal comme Chelsea ont été fortement liés au milieu de terrain lors de son passage au Danemark, avec des recruteurs des clubs londoniens fréquemment présents aux matches de Nordsjaelland. Newcastle United et Brighton ont également été crédités d’un intérêt, les meilleurs dénicheurs de talents de Premier League ayant identifié l’Ivoirien comme une star potentielle. En payant pour obtenir le droit de préférence, le PSG a effectivement érigé un mur entre Dorgeles et ses admirateurs anglais.
- Getty Images Sport
Les liens du PSG avec Braga sont profonds
Il existe également des liens institutionnels profonds qui facilitent une telle opération. Qatar Sports Investments (QSI), le groupe qui possède le PSG, détient actuellement 29,6 % du capital de Braga, ce qui en fait son deuxième plus gros actionnaire du club portugais. Si ce lien capitalistique n’impose pas automatiquement des mouvements de joueurs entre les deux équipes, il crée un cadre transparent permettant l’exécution d’opérations financières complexes comme celle-ci.
Pour l’instant, Dorgeles restera au Portugal, où il poursuivra sa progression sous l’œil attentif de son club actuel comme de ses potentiels futurs employeurs. Le versement de 2,9 millions de livres sterling ne garantit pas qu’un transfert aura un jour lieu, mais il offre au PSG une sécurité maximale.
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