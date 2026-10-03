Dans un mouvement qui a fait lever quelques sourcils sur le marché des transferts européen, le Paris Saint-Germain aurait déboursé 3,3 M€ à Braga sans pour autant faire venir un nouveau joueur dans l'effectif de Luis Enrique. Cet investissement est spécifiquement lié à Dorgeles, un milieu de terrain de 22 ans devenu l'un des espoirs les plus commentés de l'élite portugaise.

Selon Foot Mercato, plutôt qu'une indemnité de transfert classique ou qu'un prêt avec option, ce paiement constitue un « droit de préférence », plaçant de fait le géant de Ligue 1 tout en haut de la file si Braga décide d'encaisser sur le joueur.

Les détails de cet étrange accord ont été révélés par les derniers comptes financiers publiés par le club portugais. Ce paiement accorde au PSG une position privilégiée couvrant 100 % des droits économiques et sportifs dans le cadre d'une future vente.