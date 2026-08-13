Selon Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont trouvé un accord total pour le transfert de Torres vers le champion de France. L’attaquant de 26 ans s’apprête à quitter la Liga pour la Ligue 1 dans le cadre d’un accord légèrement inférieur à 50 millions d’euros, l’indemnité de transfert étant composée d’un montant fixe, sans aucune variable supplémentaire liée aux performances dans le package final. Ce transfert permettra à Torres de retrouver l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, sous les ordres duquel il avait déjà joué avec l’équipe d’Espagne.

Cette opération marque un tournant important pour Torres, qui aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles d’un contrat de cinq ans avec le club parisien. Afin de faciliter les dernières étapes du transfert, l’attaquant né à Valence a demandé à Barcelone, par l’intermédiaire de son représentant, l’autorisation de ne pas reprendre l’entraînement prévu mercredi sous les ordres de Hansi Flick.