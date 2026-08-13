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Le PSG a trouvé un accord pour recruter Ferran Torres en provenance de Barcelone dans un transfert à 50 M€
Luis Enrique retrouve l’attaquant espagnol
Selon Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont trouvé un accord total pour le transfert de Torres vers le champion de France. L’attaquant de 26 ans s’apprête à quitter la Liga pour la Ligue 1 dans le cadre d’un accord légèrement inférieur à 50 millions d’euros, l’indemnité de transfert étant composée d’un montant fixe, sans aucune variable supplémentaire liée aux performances dans le package final. Ce transfert permettra à Torres de retrouver l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, sous les ordres duquel il avait déjà joué avec l’équipe d’Espagne.
Cette opération marque un tournant important pour Torres, qui aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles d’un contrat de cinq ans avec le club parisien. Afin de faciliter les dernières étapes du transfert, l’attaquant né à Valence a demandé à Barcelone, par l’intermédiaire de son représentant, l’autorisation de ne pas reprendre l’entraînement prévu mercredi sous les ordres de Hansi Flick.
- AFP
Soulagement financier pour le géant catalan
Pour Barcelone, cette vente représente une injection de capital vitale et un élément stratégique de sa gestion financière. Le montant de 50 millions d'euros est considéré comme tout à fait acceptable pour un joueur qui entrait dans la dernière année de son contrat. Torres avait initialement rejoint le Barça en janvier 2022 en provenance de Manchester City pour un montant de 55 millions d'euros, plus 10 millions d'euros supplémentaires de bonus potentiels.
Au-delà de l'indemnité de transfert immédiate, l'opération apporte d'autres avantages économiques concernant les engagements à long terme du club. Si Barcelone avait choisi de prolonger le contrat de Torres, il aurait dû verser 8 millions d'euros supplémentaires à Manchester City en raison d'une clause spécifique insérée dans son accord d'achat initial.
Examens médicaux et dernières formalités
La dernière étape du processus consiste pour Torres à passer une visite médicale complète avec le staff du PSG. Si l’accord est verbalement conclu entre les présidents et les directeurs sportifs, la confirmation officielle reste conditionnée à la réussite de ces examens physiques.
Torres quitte Barcelone après avoir récemment joué un rôle clé sur la scène internationale, en marquant notamment en finale de la Coupe du monde. Son arrivée à Paris offrira à Enrique une option offensive polyvalente, capable d’évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque, et renforcera un effectif qui reste sur une victoire 2-1 contre Aston Villa mercredi pour remporter la Supercoupe de l’UEFA.
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Un héritage riche en trophées au Camp Nou
Torres quitte Barcelone après un passage mémorable et riche en trophées, durant lequel il a aidé le club catalan à remporter trois titres de Liga, trois Supercoupes d’Espagne et une Coupe du Roi. Au cours de son aventure avec le club, l’attaquant espagnol a disputé 207 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 65 buts et délivrant 23 passes décisives.
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