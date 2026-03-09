Le PSG a-t-il perdu son côté intimidant ? Les champions d'Europe se sont vu dire que « tout ce qui faisait leur force avait disparu », tandis qu'une ancienne star française affirme que l'entraîneur Luis Enrique a atteint ses « limites »

S'exprimant sur RMC Sport, l'ancien international français et vainqueur de la Coupe du monde 1998, Dugarry, a fait part de ses vives inquiétudes quant à l'état actuel de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain se trouve à la croisée des chemins alors qu'il se prépare à affronter Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions au Parc des Princes.

Bien qu'il soit le champion d'Europe en titre, l'ambiance dans la capitale française est loin d'être à la fête après une défaite inquiétante 3-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1. Dugarry n'a pas mâché ses mots : « Le PSG est dépassé, sans idées, c'est assez triste. L'autosuggestion ou la pensée positive de Luis Enrique ont leurs limites. À un moment donné, la réalité vous rattrape : votre équipe ne peut pas suivre le rythme. »