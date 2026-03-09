Getty
Le PSG a-t-il perdu son côté intimidant ? Les champions d'Europe se sont vu dire que « tout ce qui faisait leur force avait disparu », tandis qu'une ancienne star française affirme que l'entraîneur Luis Enrique a atteint ses « limites »
Une équipe en déclin avant le choc contre Chelsea
S'exprimant sur RMC Sport, l'ancien international français et vainqueur de la Coupe du monde 1998, Dugarry, a fait part de ses vives inquiétudes quant à l'état actuel de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain se trouve à la croisée des chemins alors qu'il se prépare à affronter Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions au Parc des Princes.
Bien qu'il soit le champion d'Europe en titre, l'ambiance dans la capitale française est loin d'être à la fête après une défaite inquiétante 3-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1. Dugarry n'a pas mâché ses mots : « Le PSG est dépassé, sans idées, c'est assez triste. L'autosuggestion ou la pensée positive de Luis Enrique ont leurs limites. À un moment donné, la réalité vous rattrape : votre équipe ne peut pas suivre le rythme. »
L'absence de facteur peur et marcher sur l'eau
Le commentateur au franc-parler a fait valoir que le contraste saisissant entre le début de saison et la situation actuelle a suscité un débat. « Tout ce qui les a rendus forts pendant cinq mois a disparu. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. Et personne n'est sûr de rien. Pendant cinq mois, nous avons vu un Paris Saint-Germain exceptionnel. Cela signifie que nous ne reverrons peut-être jamais le Paris Saint-Germain à ce niveau. Nous devons l'entendre. Et même les joueurs doivent l'entendre. Nous avons tous connu des moments dans notre carrière où nous étions en pleine forme. Cela a duré des semaines, des mois, des années, cela dépend. »
Occasions manquées et manque d'idées nouvelles
Dénonçant ce qu'il considère comme un manque de gestion proactive, l'ancien attaquant a souligné l'incapacité à faire tourner et à renouveler efficacement l'effectif. Il a ajouté : « Il existe des leviers : se reposer pendant l'intersaison et ne pas participer à la Coupe du monde des clubs. Recruter des joueurs qui dynamisent le groupe et apportent quelque chose de nouveau, cela n'a pas été fait. »
Il estime que ces leviers ont été ignorés parce que la hiérarchie estimait que l'effectif actuel était suffisant. « Il existe de nombreux leviers possibles qui n'ont pas été activés parce qu'ils se trouvaient très forts, de manière légitime. Ils se sont dit : « Cela suffira », sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'équipe est méconnaissable. Elle est devenue une équipe qui ne fait plus peur à personne. »
La pression s'intensifie pour les dirigeants avant le test européen
Enrique a tenté de minimiser la récente baisse de régime, déclarant après la défaite contre Monaco que « la confiance ne s'achète pas au supermarché ». Cependant, le tacticien espagnol fait face à une pression croissante. Dugarry a fait remarquer : « Luis Enrique commence enfin à s'inquiéter. La pensée positive ne fonctionne plus. J'espère pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain que les choses vont s'améliorer, mais je suis inquiet depuis un certain temps déjà. Ce n'est pas un hasard, c'est la continuation d'une tendance. Comment est-il possible de constater une telle différence de niveau entre ce que nous avons vu ces cinq derniers mois et ce que nous voyons actuellement ? L'écart entre les deux devient très inquiétant. »
