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Le PSG a concédé un match nul décevant juste avant son choc de Ligue des champions contre le Bayern, tandis qu’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia étaient laissés au repos
Luis Enrique privilégie Munich au détriment de ses obligations en championnat
Luis Enrique n’a pas caché ses priorités samedi, procédant à pas moins de neuf changements par rapport à l’équipe qui avait affronté le Bayern Munich en début de semaine. Avec un maigre avantage de 5-4 à défendre lors du match retour à l’Allianz Arena, l’Espagnol a choisi de laisser Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sur le banc pendant toute la rencontre.
Le duo, auteur de deux buts chacun à l’aller face aux géants de la Bundesliga, a été rejoint sur le banc par Vitinha, laissé totalement en dehors du groupe. Au Parc des Princes, le public a donc découvert plusieurs nouveaux visages, dont le gardien de 19 ans Renato Marin et le jeune débutant Pierre Mounguengue.
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Les Parisiens, en pleine rotation, peinent à trouver leur rythme
Le match a bien commencé pour les locaux lorsqu’Ibrahim Mbaye a ouvert le score d’une frappe heureuse dès l’entame. Cependant, le caractère improvisé de la composition du PSG s’est rapidement fait sentir. Lorient, équipe traditionnellement difficile à manœuvrer pour Paris ces dernières saisons, a alors réagi par l’intermédiaire de Pablo Pagis, auteur de l’égalisation.
Warren Zaire-Emery, entré en jeu en seconde période pour apporter son expérience, pensait avoir sauvé l’honneur du PSG en redonnant immédiatement l’avantage à son équipe. Mais les lacunes d’une défense remaniée ont resurgi : le jeune Mounguengue a commis une erreur coûteuse, offrant à Aiyegun Tosin l’occasion d’égaliser une seconde fois.
Lorient sauvé par un arbitrage vidéo tardif
Les dernières minutes ont été marquées par un moment controversé qui a brièvement semblé offrir au PSG une victoire imméritée. L'arbitre a d'abord désigné le point de penalty dans le temps additionnel pour ce qui semblait être une faute de main dans la surface de réparation de Lorient, déclenchant les protestations des visiteurs qui affirmaient qu'il n'y avait eu aucun contact.
Après une longue consultation de la VAR, la décision a finalement été annulée, laissant les supporters locaux frustrés. Une conclusion logique pour une prestation décousue des leaders de la Ligue 1, qui n’ont pas réussi à battre le club breton lors de leurs deux rencontres de championnat cette saison.
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Les espoirs de titre de Lens restent intacts.
Si ce match nul ne remet pas en cause la mainmise du PSG sur le titre national, il laisse tout de même Lens, qui compte encore quatre rencontres à disputer, en lice pour le sacre. Sept points séparent toujours les deux formations ; tout nouveau faux pas des hommes de Luis Enrique pourrait toutefois entraîner une fin de saison sous tension pour un club en quête d’un cinquième titre consécutif.