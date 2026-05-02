Luis Enrique n’a pas caché ses priorités samedi, procédant à pas moins de neuf changements par rapport à l’équipe qui avait affronté le Bayern Munich en début de semaine. Avec un maigre avantage de 5-4 à défendre lors du match retour à l’Allianz Arena, l’Espagnol a choisi de laisser Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sur le banc pendant toute la rencontre.

Le duo, auteur de deux buts chacun à l’aller face aux géants de la Bundesliga, a été rejoint sur le banc par Vitinha, laissé totalement en dehors du groupe. Au Parc des Princes, le public a donc découvert plusieurs nouveaux visages, dont le gardien de 19 ans Renato Marin et le jeune débutant Pierre Mounguengue.