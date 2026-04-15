Malgré un avantage de deux buts à l’arrivée sur la pelouse du Merseyside, le groupe de Luis Enrique se doutait que l’atmosphère d’Anfield allait tester sa solidité défensive. Les champions d’Europe en titre ont subi une pression intense durant une seconde période débridée, mais deux réalisations tardives ont finalement écarté tout scénario de remontada des Reds. Au final, le PSG l’emporte 4-0 sur l’ensemble des deux manches et élimine Liverpool pour la deuxième année consécutive.

Dembélé, auteur d’un doublé décisif, a souligné l’importance du courage pour obtenir ce succès. Après le coup de sifflet final, l’ailier est resté modeste, rappelant que la difficulté de la tâche était attendue à ce niveau de la compétition.