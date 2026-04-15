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Le PSG a « beaucoup souffert » contre Liverpool, mais Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, réagit après la victoire en Ligue des champions à Anfield
Les champions trouvent toujours le moyen de l’emporter.
Malgré un avantage de deux buts à l’arrivée sur la pelouse du Merseyside, le groupe de Luis Enrique se doutait que l’atmosphère d’Anfield allait tester sa solidité défensive. Les champions d’Europe en titre ont subi une pression intense durant une seconde période débridée, mais deux réalisations tardives ont finalement écarté tout scénario de remontada des Reds. Au final, le PSG l’emporte 4-0 sur l’ensemble des deux manches et élimine Liverpool pour la deuxième année consécutive.
Dembélé, auteur d’un doublé décisif, a souligné l’importance du courage pour obtenir ce succès. Après le coup de sifflet final, l’ailier est resté modeste, rappelant que la difficulté de la tâche était attendue à ce niveau de la compétition.
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Dembélé revient sur la rencontre à Anfield
« Même si nous avons gagné 2-0 à l’aller, nous savions que ce serait difficile », a déclaré Dembélé à Canal+. « De toute façon, il n’y a pas de matchs faciles en Ligue des champions. Pour remporter la compétition, il faut savoir souffrir. En première période, nous avons dominé et créé plusieurs occasions. Après la pause, la rencontre s’est compliquée, mais c’est logique : en Ligue des champions, toutes les équipes sont de haut niveau. Au final, nous validons deux victoires sur l’ensemble des deux matchs, ce qui est très positif. »
Son efficacité a offert au PSG une base solide pour poursuivre sa quête de défense du titre. Sur le plan personnel, l’attaquant entend maintenir cette dynamique alors que la saison touche à sa fin : « J’essaie de tout donner pour le PSG. J’espère finir la saison en beauté. Il reste des matchs importants à venir », a-t-il conclu.
Les exploits défensifs s'avèrent décisifs
Si Dembélé a volé la vedette avec son doublé, cette victoire repose avant tout sur une défense de haut vol. Dès l’entame, le capitaine Marquinhos a réalisé un dégagement acrobatique sur sa ligne, maintenant l’égalité alors que le match semblait basculer en faveur des locaux. Radieux après la rencontre, le Brésilien a affirmé que son intervention valait plus qu’un but marqué.
« Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but ! J’adore ce genre de moments », a-t-il déclaré après sa prestation défensive magistrale. « Safonov effectue un premier arrêt, il y a un deuxième ballon, je me retourne et je vois [Virgil] van Dijk arriver. J’ai juste eu le réflexe de me jeter sur le ballon pour le sauver. Ce sont ces détails qui changent le cours d’un match. »
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En route vers les demi-finales
Grâce à ce résultat, le PSG se qualifie pour les demi-finales, où il défiera le vainqueur du choc au sommet entre le Bayern Munich et le Real Madrid. L’attention se reporte désormais sur le championnat national : le PSG doit enchaîner trois matches de Ligue 1 en seulement six jours contre Lyon, Nantes et Angers avant le rendez-vous européen. Malgré ce calendrier dense, l’objectif reste clair pour le club qatari. Avec Dembélé au sommet de sa forme et une défense hermétique, un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions demeure tout à fait envisageable pour le club de la capitale.