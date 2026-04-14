Le propriétaire du Napoli réclame une révolution et souhaite bouleverser complètement les règles du football





Aurelio De Laurentiis a une nouvelle fois fait parler de lui avec une série de déclarations qui ont fait sensation. Dans une interview accordée à The Athletic, le président du Napoli plaide en faveur d'une révolution totale dans le monde du football. Selon ce producteur et réalisateur de films, ce sport doit changer radicalement pour ne pas perdre les jeunes, qui ont grandi avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux.



La proposition la plus marquante du président est de raccourcir la durée des matchs. De Laurentiis propose que les matchs ne durent plus que cinquante minutes, réparties en deux mi-temps de 25 minutes de temps de jeu effectif. Selon lui, cela permettrait d’augmenter considérablement l’intensité et de faire disparaître les manœuvres dilatoires du sport, ce qui serait bénéfique pour le spectacle.





Outre la durée des matchs, il souhaite également se débarrasser des sanctions traditionnelles du football. « Les cartons jaunes et rouges sont dépassés », affirme le président. À la place, il plaide pour des sanctions temporelles : cinq minutes pour un carton jaune et vingt minutes pour un carton rouge. Son idée est de pénaliser davantage les joueurs pendant le match, plutôt que lors des matchs suivants.

Selon De Laurentiis, la règle du hors-jeu et les possibilités de remplacement doivent également être revues afin de rendre le jeu plus dynamique. Il plaide pour plus de liberté pour les entraîneurs et moins d’ingérence des arbitres lors de petites fautes qui ralentissent le rythme du jeu.

Au sein de la Serie A, De Laurentiis plaide depuis longtemps pour une réduction du championnat de vingt à seize équipes. Il estime qu'il y a trop de football, ce qui nuit à la qualité du jeu, tant pour les supporters que pour les joueurs.

Il a également un avis bien tranché sur les compétitions européennes. De Laurentiis rêve d’un « Super-Championnat d’Europe » dans lequel les plus grands clubs s’affronteraient plus souvent selon un format plus moderne. Il critique vivement les dirigeants actuels des fédérations de football, qu’il décrit comme « des personnes âgées sans vision qui freinent le potentiel commercial de ce sport ».