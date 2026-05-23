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Le propriétaire du Napoli a rejeté une offre de rachat de 2 milliards d'euros présentée par un groupe américain, le club de Serie A n'étant pas à vendre
Une offre record essuie un refus catégorique
Selon le Corriere dello Sport, cette offre survient malgré une évaluation récente de Football Benchmark, datée de mai 2025, qui estimait la valeur du club à près de 1,1 milliard d’euros ; un montant suggérant que le groupe d’investissement américain était prêt à verser une prime substantielle pour s’assurer les services des Partenopei.
Depuis plusieurs semaines, Naples est donc en effervescence à l’idée d’un possible changement d’actionnaire, mais le magnat du cinéma, qui a sauvé le club de la faillite en 2004 avant de le ramener au sommet du football italien, n’a pas fléchi : il ne compte pas céder le projet qu’il façonne depuis deux décennies.
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Le groupe américain à l'origine de l'offre
Selon nos informations, le consortium à l’origine de cette offre audacieuse serait mené par Matt Rizzetta, président italo-américain du Napoli Basket et de Campobasso. M. Rizzetta est également fondateur et associé gérant d’Underdog Global Partners, société spécialisée dans la gestion d’actifs sportifs et la promotion immobilière. Le projet prévoyait la création d’un pôle multisports à Naples associant football et basket-ball, accompagné d’importants investissements dans les infrastructures.
Après des mois de contacts et de discussions directes, les négociations n’ont toutefois jamais atteint le stade formel de la due diligence. Joint alors qu’il se rendait à Philadelphie, Rizzetta est resté discret par l’intermédiaire de son service de presse, déclarant n’avoir « aucun commentaire » à faire et se disant « pas au courant de l’affaire ».
Dans un communiqué distinct, Campobasso a toutefois précisé : « Le président Matt Rizzetta, comme cela arrive souvent dans le monde du sport et des investissements internationaux, est fréquemment contacté par différents acteurs et groupes intéressés par le développement d’opportunités sur la scène du football italien et au-delà. Certaines activités et évaluations restent d’ailleurs nécessairement couvertes par des accords de confidentialité, comme c’est habituellement le cas dans ce type d’opérations. »
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De Laurentiis demeure l’âme du club.
En rejetant une offre de 2 milliards d’euros, Aurelio De Laurentiis réaffirme son attachement à Naples à la veille des célébrations du centenaire du club. Arrivé à la tête du club après sa faillite en 2004, il en a fait un habitué de la Ligue des champions et un champion d’Italie. Se voyant comme le « cœur et l’âme » de l’organisation, il n’entend pas céder les rênes.
À 77 ans, il privilégie la stabilité structurelle à long terme plutôt qu’un profit financier immédiat. S’il reste à l’écoute des propositions, ses actes confirment que la porte d’une vente totale demeure fermée.
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L'attention se tourne désormais vers l'après-Conte
Les rumeurs de rachat étant désormais dissipées, De Laurentiis se concentre sur l’avenir sportif immédiat du club. Sa priorité est de trouver le bon entraîneur pour prendre les rênes de l’équipe après le départ d’Antonio Conte.
Maurizio Sarri s’est imposé comme le candidat favori pour succéder à Conte, le club ayant proposé à l’ancien entraîneur de Chelsea un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison afin de sceller un retour légendaire à Naples. Cependant, il semblerait qu’il soit sur le point de retourner à l’Atalanta, ce qui oblige De Laurentiis à chercher ailleurs un successeur.