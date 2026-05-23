Selon nos informations, le consortium à l’origine de cette offre audacieuse serait mené par Matt Rizzetta, président italo-américain du Napoli Basket et de Campobasso. M. Rizzetta est également fondateur et associé gérant d’Underdog Global Partners, société spécialisée dans la gestion d’actifs sportifs et la promotion immobilière. Le projet prévoyait la création d’un pôle multisports à Naples associant football et basket-ball, accompagné d’importants investissements dans les infrastructures.

Après des mois de contacts et de discussions directes, les négociations n’ont toutefois jamais atteint le stade formel de la due diligence. Joint alors qu’il se rendait à Philadelphie, Rizzetta est resté discret par l’intermédiaire de son service de presse, déclarant n’avoir « aucun commentaire » à faire et se disant « pas au courant de l’affaire ».

Dans un communiqué distinct, Campobasso a toutefois précisé : « Le président Matt Rizzetta, comme cela arrive souvent dans le monde du sport et des investissements internationaux, est fréquemment contacté par différents acteurs et groupes intéressés par le développement d’opportunités sur la scène du football italien et au-delà. Certaines activités et évaluations restent d’ailleurs nécessairement couvertes par des accords de confidentialité, comme c’est habituellement le cas dans ce type d’opérations. »